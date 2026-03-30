Λευκός Οίκος: Βίντεο από την εκδήλωση για την 25η Μαρτίου - «Ζήτω η Ελλάδα, God Bless America»

Εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την Επανάσταση του 1821

Snapshot Ο Λευκός Οίκος διοργάνωσε εκδήλωση για την επέτειο της ελληνικής επανάστασης του 1821 στις 25 Μαρτίου.

Η εκδήλωση περιελάμβανε ποτά καλωσορίσματος, καναπεδάκια, ενώ επικρατούσε φιλικό κλίμα με συμμετοχή της ελληνικής κοινότητας.

Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έκλεισε την εκδήλωση με τη φράση «Ζήτω η Ελλάδα, God bless America».

Το βίντεο με στιγμιότυπα από την εκδήλωση αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X.

Βίντεο με τα highlights της εκδήλωσης για την επέτειο της ελληνικής επανάστασης του 1821 που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός του White House στο X.

Ποτά καλωσορίσματος, καναπεδάκια, χαμόγελα και πειράγματα, επικρατούν στα... παρελειπόμενα της εκδήλωσης, όπως φαίνεται και στο βίντεο που κλείνει με τη φράση του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, «Ζήτω η Ελλάδα, God bless America».

Εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την Επανάσταση του 1821

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, την 25η Μαρτίου, με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από την ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ.

Greek Independence Day Celebration at the White House: Postcard Edition ???? pic.twitter.com/OeGsG0qhFi — The White House (@WhiteHouse) March 30, 2026

