Γκίλφοϊλ: Το 1821, υπό το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος», οι Έλληνες χάραξαν τον δρόμο τους

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, απηύθυνε μήνυμα για την ελληνική Ημέρα Ανεξαρτησίας, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς και τις κοινές αξίες που συνδέουν την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή της, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, σημειώνοντας ότι «υπό το σύνθημα “Ελευθερία ή Θάνατος” οι Έλληνες χάραξαν τον δρόμο τους προς την ανεξαρτησία». Όπως τόνισε, δύο αιώνες αργότερα οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν ισχυρές και συνεχώς διευρύνονται, στηριζόμενες στην πίστη, την ελευθερία και την αγάπη για την πατρίδα.

Η Αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε τις θερμότερες ευχές της προς τον ελληνικό λαό για μια χαρούμενη και ευημερούσα επέτειο της 25ης Μαρτίου, επισημαίνοντας παράλληλα την προσδοκία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών το επόμενο διάστημα.