ΗΠΑ: Ο Τραμπ τα ...βρήκε σκούρα με τα ελληνικά ονόματα - Βίντεο

Σκούρα τα βρήκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τα ονόματα των Ελληνοαμερικανών, κατά τη χθεσινή λαμπρή τελετή στον Λευκό Οίκο για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Το πρώτο όνομα που δυσκόλεψε τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ενώ ακολούθησε εκείνο του Αντώνη Αλεξανδρίδη, του Έλληνα πρέσβη στις ΗΠΑ.

«Τι ονόματα!», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, καθώς δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να τα προφέρει.

Ωστόσο, τα κατάφερε ευκολότερα όταν μίλησε για τους Ελληνοαμερικανούς αξιωματούχους στην κυβέρνησή του, αλλά και με επιφανής Έλληνες ομογενείς στις ΗΠΑ, και με χιουμοριστική διάθεση είπε: «Χαίρομαι που τα κατάφερα».

Σε χαιρετισμό του, μίλησε με θερμά λόγια για την ελληνική ομογένεια και την Ελλάδα.

Σε μία αίθουσα κατάμεστη από κόσμο, το παρών έδωσαν η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, καθώς και εκπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην αγάπη του για την ελληνική αρχιτεκτονική.

O Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος χαρακτήρισε τη δεξίωση «ιδιαίτερη τιμή» για την ελληνοαμερικανική κοινότητα και τόνισε ότι η εκδήλωση ενώνει την Αμερική και την Ελλάδα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της προεδρικής διακήρυξης για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

