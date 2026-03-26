Τραμπ για 25η Μαρτίου: Γιορτάζουμε την πολύτιμη φιλία μας με τους Έλληνες

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου δίπλα στον Αρχεπίσκοπο Αμερικής, Ελπιδοφόρος. 26 Μαρτίου 2026

«Στην Αμερική κηρύξαμε την Ανεξαρτησία μας 250 χρόνια πριν. Οι ιδρυτικοί Πατέρες μας άντλησαν βαθιά έμπνευση από το παράδειγμα της Αρχαίας Ελλάδας και όταν οι σύγχρονοι Έλληνες κήρυξαν τη δική τους Ανεξαρτησία από μία ξένη αυτοκρατορία», είπε ο Ντόναλντ Τραμπστην αρχή της ομιλίας του στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελληνική Δημοκρατία στέκονται πλάι-πλάι ως δύο έθνη περήφανα που ακμάζουν, προασπιζόμενα τις δυτικές παραδόσεις που γεννήθηκαν στην Ελλάδα πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην στενή συνεργασία και σχέση που έχει με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και σχολίασε για τη θητεία της στην Ελλάδα: «Ακούω ότι σε λατρεύουν εκεί πέρα».

«Σήμερα τιμούμε την αρχαία μας κληρονομιά. Τιμούμε τις ρίζες της δημοκρατίας μας. Γιορτάζουμε την πολύτιμη φιλία μας με τους Έλληνες και απονέμουμε φόρο τιμής στους Ελληνοαμερικανούς πατριώτες μας, οι οποίοι συμβάλλουν στο να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη», υπογράμμισε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με θερμά λόγια για την ελληνική ομογένεια και ειδικότερα πόσο θαυμάσει την ελληνική κοινότητα στη Νέα Υόρκη, όπου μεγάλωσε αλλά και την ελληνική αρχιτεκτονική.

Μάλιστα στο τέλος της ομιλίας του αστειεύτηκε και ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής να είναι σύντομος γιατί όπως είπε «δεν φαντάζεστε πόσο έχω αργήσει». Πράγματι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ήταν σύντομος και φέτος επέλεξε να κάνει ως «δώρο» στον Τραμπ μία προσευχή.

Στο πλευρό του Τραμπ ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος και ο ομογενής επιχειρηματίας και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κατσιματίδης από τους οποίους ζήτησε να ανέβουν μαζί του στη σκηνή.