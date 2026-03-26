Ο Τραμπ παρατείνει 10 ημέρες το τελεσίγραφο για την καταστροφή των ενεργειακών σταθμών του Ιράν

Οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν πολύ καλά, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ

«Σύμφωνα με αίτημα της ιρανικής κυβέρνησης, ανακοινώνει ότι αναστέλλω για 10 ημέρες την περίοδο για την καταστροφή των ενεργειακών εγκαταστάσεων, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ)» αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως ενημερώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και πηγαίνουν πολύ καλά, «παρά τις λανθασμένες δηλώσεις περί του αντιθέτου από τα μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν Fake News».

Δεν έχει υπάρξει άμεσο σχόλιο από το Ιράν. Η αρχική προθεσμία ήταν το τέλος αυτής της εβδομάδας. Το Ιράν είχε απειλήσει με αντίποινα.

Τραμπ: «Το Ιράν εκλιπαρεί να γίνει συμφωνία, όχι εγώ - Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από το ΝΑΤΟ»

President Donald Trump speaks during a Cabinet meeting at the White House, Thursday, March 26, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)AP

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έστειλε νέο μήνυμα στην Τεχεράνη: «Το Ιράν πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία ή να αντιμετωπίσει τη συνεχή πίεση των ΗΠΑ».

Επισήμανε πως οι Ιρανοί είναι εξαιρετικοί διαπραγματευτές, αλλά προσέθεσε ότι δεν είναι σίγουρος αν είναι διατεθειμένος να συνάψει συμφωνία μαζί τους για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Το Ιράν μας παρακαλεί να κάνουμε μια συμφωνία. Όχι το αντίστροφο. Είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε μια συμφωνία. Δεν μπορούμε να δώσουμε πυρηνικά όπλα σε τρελούς» σημείωσε. «Έπρεπε να είχαν κάνει μια συμφωνία πριν από τέσσερις εβδομάδες», συμπλήρωσε.

Ισχυριζόμενος ότι το Ιράν έχει παραδεχτεί την ήττα του και ότι οι ΗΠΑ δεν είναι το μέρος που επιδιώκει μια συμφωνία, ο Τραμπ είπε: «Το Ιράν θέλει να καταλάβει τη Μέση Ανατολή. Η επίθεση στον Κόλπο μας σόκαρε. Ο πρώτος πυρηνικός πύραυλος επρόκειτο να ριχθεί στο Ισραήλ. Αν υπήρχε ένας αδύναμος πρόεδρος, θα ήμασταν ο επόμενος στόχος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν νάρκες στο Στενό του Ορμούζ. Δεν τους έχουν απομείνει πύραυλοι».

Σκιαγραφώντας το χρονοδιάγραμμα του πολέμου, επισήμανε πως είναι «4-6 εβδομάδες πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, είπε πως έχουν καταστρέψει το 90% των ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στο ΝΑΤΟ. «Είμαι πολύ απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν μια δοκιμασία: μπορείτε να μας βοηθήσετε, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι. Αλλά αν δεν το κάνετε, θα το θυμόμαστε».

Αυξάνοντας τον τόνο της κριτικής του προς το ΝΑΤΟ είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι μια χάρτινη τίγρη».

Αναφερθείς στις οικονομικές συνέπειες από τον πόλεμο, είπε πως εκτιμούσε ότι η τιμή του πετρελαίου θα ανέβαινε περισσότερο και ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα κατρακυλούσε περισσότερο». «Δεν ήταν τόσο άσχημα όσο νόμιζα», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Πρόκειται για τη δέκατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου, κατά την οποία μέρος της συνεδρίασης ήταν ανοιχτό στους δημοσιογράφους. Το μακρύτερο ανοιχτό τμήμα μιας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες πέρυσι. Η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο.

Τραμπ: «Το «δώρο» του Ιράν: η διέλευση 10 πετρελαιοφόρων»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε το «δώρο» από το Ιράν στο οποίο αναφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες. «Εξουσιοδότησε τη διέλευση δέκα πετρελαιοφόρων» από το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Τραμπ: «Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν νάρκες στο Στενό του Ορμούζ».

«Δεν γνωρίζουμε πραγματικά αν τοποθέτησαν νάρκες». Ο Ντόναλντ Τραμπ το είπε αυτό σχετικά με την πιθανότητα οι Ιρανοί ναρκοθέτησαν το Στενό του Ορμούζ. «Αλλά», πρόσθεσε, «καταστρέψαμε όλους τους ναρκοθέτες τους».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Γουίτκοφ λέει ότι το Ιράν αναζητά διέξοδο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποστείλει στο Ιράν μια «λίστα 15 σημείων δράσης» ως βάση για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης, δήλωσε την Πέμπτη ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η Τεχεράνη ενδιαφέρεται να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ δήλωσε αισιόδοξος για μια συμφωνία με το Ιράν. Υπάρχουν «σαφή σημάδια» ότι το Ιράν μπορεί να είναι πεπεισμένο ότι δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση από μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε, σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του AFP. «Αναζητούν μια διέξοδο», είπε. «Τους έχουμε καταστήσει σαφές ότι δεν πρέπει να κάνουν άλλα λάθη στην κρίση τους».

Βανς: «Ο ιρανικός στρατός έχει καταστραφεί»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς επανέλαβε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του Ντόναλντ Τραμπ ότι «ο ιρανικός στρατός έχει καταστραφεί».

«Το Ιράν κυβερνάται από φανατικούς σιίτες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Όλοι οι στόχοι που έθεσε ο Τραμπ στην αρχή του πολέμου θα επιτευχθούν και ο κόσμος θα είναι ένα ασφαλέστερο μέρος», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγες ημέρες αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέδωσαν στο Ιράν, μέσω του Πακιστάν, ένα ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων, στο οποίο, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη «απάντησε αρνητικά».

Το Ιράν απέστειλε την απάντηση στην πρόταση των 15 σημείων του Τραμπ - «Tώρα περιμένουμε»

Η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης εστάλη επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες το βράδυ μέσω μεσολαβητών, δήλωσε μια ενημερωμένη πηγή στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη αναμένει την απάντηση των ΗΠΑ.

Η αρχική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, ήταν ότι πρόκειται για μια «μονομερή και άδικη» πρόταση, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενδέχεται να βρεθεί διέξοδος εάν επικρατήσει ρεαλισμός στην Ουάσιγκτον.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η πρόταση «εξετάστηκε λεπτομερώς το βράδυ της Τετάρτης από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και τον εκπρόσωπο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν».

«Με λίγα λόγια, η πρόταση υπονοεί ότι το Ιράν θα πρέπει να εγκαταλείψει την ικανότητά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του, σε αντάλλαγμα για ένα ασαφές σχέδιο άρσης των κυρώσεων», είπε, προσθέτοντας ότι η πρόταση δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να έχει πιθανότητες επιτυχίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για την έναρξη διαπραγματεύσεων και κανένα σχέδιο συνομιλιών δεν φαίνεται ρεαλιστικό σε αυτό το στάδιο», ενώ η Τουρκία και το Πακιστάν προσπαθούν να βοηθήσουν «στη διαμόρφωση κοινού εδάφους μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και στη μείωση των διαφορών».

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης όπλων στη Μέση Ανατολή που προορίζονται για την Ουκρανία

Λόγω του πολέμου στο Ιράν, τα αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού βρίσκονται υπό πίεση, δήλωσαν τρεις πηγές στην Washington Post, ειδικά τώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή εντείνονται.

Αυτό περιλαμβάνει αντιαεροπορικούς πυραύλους που αγοράστηκαν για την Ουκρανία στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ, αλλά οι οποίοι δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στη χώρα.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε στην εφημερίδα ότι το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ θα διασφαλίσει «ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και εκείνες των συμμάχων και εταίρων μας έχουν ό,τι χρειάζονται για να πολεμήσουν και να κερδίσουν».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει ακόμη απαντήσει στην είδηση. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχει εκφράσει συχνά την ανησυχία του για τη σύγκρουση στο Ιράν και τον φόβο του ότι η κατάσταση στην Ουκρανία χάνεται στο παρασκήνιο στο μυαλό των εταίρων.

Μια τέτοια μετατόπιση θα αναδείκνυε τα αυξανόμενα διλήμματα και τους συμβιβασμούς που καλούνται να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συνεχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η σύγκρουση εξαντλεί ορισμένα από τα πιο κρίσιμα πυρομαχικά του αμερικανικού στρατού.

Νέα επίθεση Τραμπ στο Λονδίνο: Αποκαλεί «παιχνίδια» τα βρετανικά αεροπλανοφόρα των 70.000 τόνων

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Βρετανίας, χαρακτηρίζοντας τα βρετανικά αεροπλανοφόρα «παιχνίδια», στο τελευταίο του σχόλιο κατά της κυβέρνησης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με αφορμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο εξοργισμένος Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τα βρετανικά πολεμικά πλοία «όχι και τα καλύτερα» και σε νέα αιχμή προς τον Βρετανό πρωθυπουργό είπε:
«Ο πόλεμος τελείωσε… Μην μπείτε στον κόπο».

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη:
«Οι Βρετανοί είπαν “θα στείλουμε τα αεροπλανοφόρα μας”, τα οποία παρεμπιπτόντως δεν είναι και τα καλύτερα αεροπλανοφόρα. Είναι παιχνίδια σε σύγκριση με αυτά που έχουμε εμείς».

Ειρωνευόμενος τη Βρετανία πρόσθεσε: «Θα στείλουμε το αεροπλανοφόρο μας όταν τελειώσει ο πόλεμος». «Τους είπα: “Είναι υπέροχο, σας ευχαριστώ πολύ”, αλλά μην μπείτε στον κόπο».

Ο οργισμένος Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε:
«Δεν τα χρειαζόμαστε».

Ο Τραμπ έχει εντείνει τη ρητορική του κατά του ΝΑΤΟ από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

