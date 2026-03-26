Θα ήταν μεγάλο λάθος η ακύρωση της επίσκεψης του βασιλιά Κάρολου στις ΗΠΑ, λέει ο Αμερικανός πρέσβης

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» την πιθανή ακύρωση της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

  • Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου, παρά τις εντάσεις και τα αιτήματα για αναβολή.
  • Βρετανοί πολιτικοί, όπως ο Έντ Ντέιβι και η Έμιλι Θόρνμπερι, έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια και το πολιτικό κλίμα, ζητώντας την ακύρωση ή αναβολή της επίσκεψης.
  • Η επίσκεψη θεωρείται σημαντική για την ενίσχυση της σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, με προσκλήσεις για ομιλία του βασιλιά στα δύο νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ.
  • Δημοσκόπηση δείχνει ότι το 49% των Βρετανών αντιτίθεται στο ταξίδι, ενώ το 33% το υποστηρίζει, με την τελική απόφαση να αναμένεται σύντομα.
Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γουόρεν Στίβενς, χαρακτήρισε σήμερα ως «μεγάλο λάθος» την πιθανή ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συζήτηση αυτή αναζωπυρώθηκε μετά από αιτήματα βρετανών πολιτικών που αμφισβητούν τη σκοπιμότητα του ταξιδιού, εν μέσω εντάσεων που σχετίζονται με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Βρετανία.

Παρότι το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και η Ντάουνινγκ Στριτ δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα επίσημα το ταξίδι, πληροφορίες από το Politico αναφέρουν ότι η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Η ένταση αυξήθηκε μετά τις ισραηλινοαμερικανικές επιδρομές στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που οδήγησε πολλούς βουλευτές να ζητήσουν την αναβολή της επίσκεψης λόγω του εύθραυστου πολιτικού κλίματος.

Ο Έντ Ντέιβι, ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, κάλεσε ανοικτά για την ακύρωση του ταξιδιού, καταδικάζοντας τις ενέργειες του Τραμπ στο Ιράν και υπογραμμίζοντας πως οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου προσβάλλουν επανειλημμένα το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τον προσωπικό του σεβασμό προς τη βρετανική μοναρχία.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει έντονα τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για την υποτιθέμενη έλλειψη στήριξης στις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες. Η Έμιλι Θόρνμπερι, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων και μέλος των Εργατικών, εξέφρασε την ανησυχία της για την ασφάλεια και το κύρος της βασιλικής οικογένειας, προτείνοντας να αναβληθεί η επίσκεψη.

Η θέση του Αμερικανού πρεσβευτή

Ο Γουόρεν Στίβενς, σε ομιλία του στο Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Λονδίνο, υπογράμμισε τη σημασία της επίσκεψης και τόνισε ότι η ακύρωση θα ήταν ένα σημαντικό λάθος. Αν και απέφυγε να επιβεβαιώσει ρητά το ταξίδι, σημείωσε ότι η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου θα έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη στενή και αδιάσπαστη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, που διαρκεί πάνω από 250 χρόνια.

Επιπλέον, αποκάλυψε πως ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, έχει προσκαλέσει τον βασιλιά να απευθύνει ομιλία και στα δύο νομοθετικά σώματα, ενισχύοντας τον συμβολισμό της διμερούς σχέσης.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov καταγράφει ότι το 49% των Βρετανών είναι αντίθετοι στο ταξίδι του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ, ενώ το 33% το υποστηρίζουν. Η συζήτηση παραμένει ανοιχτή καθώς οι πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τις διμερείς σχέσεις.

Η τελική απόφαση για την πραγματοποίηση της επίσκεψης αναμένεται σύντομα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πολιτικά μηνύματα όσο και τη σημασία της ιδιαίτερης σχέσης που συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι άλυτες δολοφονίες στην «Οδό των Εραστών» πριν από 36 χρόνια εξιχνιάστηκαν

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,4 εκατ. ευρώ

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο παλιός τηλεφωνικός θάλαμος που αντί για κέρματα «δέχεται» βιβλία

21:59ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να στείλει επιθετικά drones στο Ιράν

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος σε οδηγό που ήταν μεθυσμένος για δεύτερη φορά

21:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άλμα άνω του 5% στις τιμές πετρελαίου, άγγιξε τα $108 το Μπρεντ

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στην Ελασσόνα: Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Θα ήταν μεγάλο λάθος η ακύρωση της επίσκεψης του βασιλιά Κάρολου στις ΗΠΑ, λέει ο Αμερικανός πρέσβης

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ο τραγουδιστής Μπαλέντρα Σαχ ορκίστηκε βουλευτής ραπάροντας

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Συνελήφθησαν δύο 26χρονοι για διακίνηση κροτίδων

21:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Τουρκία λύγισε τη Ρουμανία κι είναι ένα βήμα μακριά από την τελική φάση

21:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» νέες καταγγελίες σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο ΑΙ δείχνει πυραυλική επίθεση στο... Άγαλμα της Ελευθερίας

20:47WHAT THE FACT

Απόκοσμο σκηνικό στο Τελ Αβίβ: «Κακός Οιωνός» τα χιλιάδες κοράκια στον ουρανό, χαμός στο διαδίκτυο

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα - Κλειστή η εθνική οδός

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο από την Αδριατική κυκλώνει την Ελλάδα - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Επιχείρηση διάσωσης 21 μεταναστών νότια της Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για «ισχυρότατη κακοκαιρία» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στην Ελασσόνα: Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ένα βήμα πριν την «κόλαση» ο Περσικός - Φρουροί εναντίον Πεζοναυτών - Αύριο εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ - Σε θέσεις μάχης 1.000.000 Ιρανοί

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπηλαιοδύτης που χαρτογράφησε το «Πηγάδι του Διαβόλου» μιλάει αποκλειστικά στο Newsbomb - «Ήταν βουτιά εκτός των ανθρώπινων ορίων, θα το ξαναδούμε μόνο σε βίντεο»

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στη Ζάκυνθο με την παιδίατρο που ήταν εκτός βάρδιας - 12 νέες καταγγελίες

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;» - Με λυγμούς κατέθεσε ο Μάτσας στο Εφετείο για τη συνεπιμέλεια - Τι ζητά η Κεφαλογιάννη

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα - Κλειστή η εθνική οδός

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του στο «πηγάδι του Διαβόλου»

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έχει κυκλώσει το όνομα του Τεκπετέι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα της υπόθεσης

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη βίαιη ληστεία σε ηλικιωμένη στο Κερατσίνι - Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αναβιώνει το θαύμα του πιλότου Μιγάδη με εντυπωσιακό ΑΙ βίντεο: Όταν ένα 747 λίγο έλειψε να συντριβεί στην Αθήνα

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ