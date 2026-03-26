Θα ήταν μεγάλο λάθος η ακύρωση της επίσκεψης του βασιλιά Κάρολου στις ΗΠΑ, λέει ο Αμερικανός πρέσβης

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γουόρεν Στίβενς, χαρακτήρισε σήμερα ως «μεγάλο λάθος» την πιθανή ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συζήτηση αυτή αναζωπυρώθηκε μετά από αιτήματα βρετανών πολιτικών που αμφισβητούν τη σκοπιμότητα του ταξιδιού, εν μέσω εντάσεων που σχετίζονται με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Βρετανία.

Παρότι το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και η Ντάουνινγκ Στριτ δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα επίσημα το ταξίδι, πληροφορίες από το Politico αναφέρουν ότι η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Η ένταση αυξήθηκε μετά τις ισραηλινοαμερικανικές επιδρομές στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που οδήγησε πολλούς βουλευτές να ζητήσουν την αναβολή της επίσκεψης λόγω του εύθραυστου πολιτικού κλίματος.

Ο Έντ Ντέιβι, ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, κάλεσε ανοικτά για την ακύρωση του ταξιδιού, καταδικάζοντας τις ενέργειες του Τραμπ στο Ιράν και υπογραμμίζοντας πως οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου προσβάλλουν επανειλημμένα το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τον προσωπικό του σεβασμό προς τη βρετανική μοναρχία.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει έντονα τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για την υποτιθέμενη έλλειψη στήριξης στις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες. Η Έμιλι Θόρνμπερι, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων και μέλος των Εργατικών, εξέφρασε την ανησυχία της για την ασφάλεια και το κύρος της βασιλικής οικογένειας, προτείνοντας να αναβληθεί η επίσκεψη.

Η θέση του Αμερικανού πρεσβευτή

Ο Γουόρεν Στίβενς, σε ομιλία του στο Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Λονδίνο, υπογράμμισε τη σημασία της επίσκεψης και τόνισε ότι η ακύρωση θα ήταν ένα σημαντικό λάθος. Αν και απέφυγε να επιβεβαιώσει ρητά το ταξίδι, σημείωσε ότι η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου θα έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη στενή και αδιάσπαστη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, που διαρκεί πάνω από 250 χρόνια.

Επιπλέον, αποκάλυψε πως ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, έχει προσκαλέσει τον βασιλιά να απευθύνει ομιλία και στα δύο νομοθετικά σώματα, ενισχύοντας τον συμβολισμό της διμερούς σχέσης.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov καταγράφει ότι το 49% των Βρετανών είναι αντίθετοι στο ταξίδι του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ, ενώ το 33% το υποστηρίζουν. Η συζήτηση παραμένει ανοιχτή καθώς οι πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τις διμερείς σχέσεις.

Η τελική απόφαση για την πραγματοποίηση της επίσκεψης αναμένεται σύντομα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πολιτικά μηνύματα όσο και τη σημασία της ιδιαίτερης σχέσης που συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.