Το Ιράν απέστειλε την απάντηση στην πρόταση των 15 σημείων του Τραμπ - «Tώρα περιμένουμε»

Πλήθος με ιρανικές σημαίες συγκεντρώνεται στην Τεχεράνη για να γιορτάσει τον διορισμό του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διαδόχου του εκλιπόντος πατέρα του στις 9 Μαρτίου του 2026

Η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης εστάλη επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες το βράδυ μέσω μεσολαβητών, δήλωσε μια ενημερωμένη πηγή στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη αναμένει την απάντηση των ΗΠΑ.

Η αρχική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, ήταν ότι πρόκειται για μια «μονομερή και άδικη» πρόταση, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενδέχεται να βρεθεί διέξοδος εάν επικρατήσει ρεαλισμός στην Ουάσιγκτον.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η πρόταση «εξετάστηκε λεπτομερώς το βράδυ της Τετάρτης από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και τον εκπρόσωπο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν».

«Με λίγα λόγια, η πρόταση υπονοεί ότι το Ιράν θα πρέπει να εγκαταλείψει την ικανότητά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του, σε αντάλλαγμα για ένα ασαφές σχέδιο άρσης των κυρώσεων», είπε, προσθέτοντας ότι η πρόταση δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να έχει πιθανότητες επιτυχίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για την έναρξη διαπραγματεύσεων και κανένα σχέδιο συνομιλιών δεν φαίνεται ρεαλιστικό σε αυτό το στάδιο», ενώ η Τουρκία και το Πακιστάν προσπαθούν να βοηθήσουν «στη διαμόρφωση κοινού εδάφους μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και στη μείωση των διαφορών».

