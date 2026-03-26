Axios: Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για το «τελικό χτύπημα» του πολέμου στο Ιράν

Snapshot Το Πεντάγωνο εξετάζει στρατιωτικές επιλογές για ένα «τελικό χτύπημα» στο Ιράν, που περιλαμβάνουν χρήση χερσαίων δυνάμεων και μαζικούς βομβαρδισμούς, αν οι διπλωματικές συνομιλίες αποτύχουν.

Τέσσερα βασικά σενάρια για το τελικό χτύπημα περιλαμβάνουν εισβολές ή αποκλεισμούς σε στρατηγικά νησιά και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός έχει σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις στο εσωτερικό του Ιράν και αεροπορικές επιδρομές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, χωρίς όμως να έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Νέες αμερικανικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μονάδων Πεζοναυτών και μαχητικών αεροσκαφών, προωθούνται προς τη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν εκφράζει δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ και προειδοποιεί για σφοδρές αντιδράσεις σε περίπτωση επιθετικών ενεργειών, ενώ μεσολαβητές συνεχίζουν να προσπαθούν να οργανώσουν διαπραγματεύσεις. Snapshot powered by AI

Το Πεντάγωνο αναπτύσσει στρατιωτικές επιλογές για ένα «τελικό χτύπημα» στο Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χρήση χερσαίων δυνάμεων και μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμού, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση. Η δραματική στρατιωτική κλιμάκωση θα είναι πιο πιθανή εάν δεν σημειωθεί πρόοδος στις διπλωματικές συνομιλίες και, ιδίως, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι μια συντριπτική επίδειξη δύναμης για τον τερματισμό των μαχών θα δημιουργούσε μεγαλύτερη επιρροή στις ειρηνευτικές συνομιλίες ή απλώς θα έδινε στον Τραμπ κάτι να δείξει και να ανακηρύξει τη νίκη.

Το Ιράν όμως έχει επίσης λόγο στο πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, και πολλά από τα σενάρια που συζητούνται ενέχουν τον κίνδυνο να παραταθεί η κρίση και να κλιμακωθούν οι εχθροπραξίες αντί ναοδηγηθούν σε ένα δραματικό τέλος. Σε συνεντεύξεις με το Axios, αξιωματούχοι και πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις περιγράφουν τέσσερις σημαντικές επιλογές για το «τελικό χτύπημα» από τις οποίες θα μπορούσε να επιλέξει ο Τραμπ:

Τα 4 σενάρια για το «τελικό χτύπημα»

1. Εισβολή ή αποκλεισμός της νήσου Χαργκ, του κύριου κόμβου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

2. Εισβολή στο Λαράκ, ένα νησί που βοηθά το Ιράν να εδραιώσει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ. Το στρατηγικό φυλάκιο φιλοξενεί ιρανικά καταφύγια, επιθετικά σκάφη που μπορούν να ανατινάξουν φορτηγά πλοία και ραντάρ που παρακολουθούν τις κινήσεις στο στενό.

3. Κατάληψη του στρατηγικού νησιού Άμπου Μούσα και δύο μικρότερων νησιών, τα οποία βρίσκονται κοντά στη δυτική είσοδο των Στενών και ελέγχονται από το Ιράν, αλλά διεκδικούνται και από τα ΗΑΕ.

και 4. Αποκλεισμός ή κατάσχεση πλοίων που εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά του Πορθμού του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης προετοιμάσει σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις βαθιά μέσα στο εσωτερικό του Ιράν για να ασφαλίσει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού που είναι θαμμένο μέσα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αντί να διεξάγουν μια τόσο περίπλοκη και επικίνδυνη επιχείρηση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιδρομές στις εγκαταστάσεις για να προσπαθήσουν να αποτρέψουν το Ιράν να αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό.

Ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για την επιδίωξη οποιουδήποτε από αυτά τα σενάρια και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου περιγράφουν τυχόν πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις ως «υποθετικές». Πηγές ωστόσο αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να κλιμακώσει την κατάσταση εάν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν αποφέρουν σύντομα απτά αποτελέσματα.

Ο Τραμπ θα μπορούσε πρώτα να εφαρμόσει την απειλή του να βομβαρδίσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, προειδοποίησε την Τεχεράνη χθες (25/3) ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να χτυπήσει «πιο σκληρά από ποτέ» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.«Ο πρόεδρος δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμούς... οποιαδήποτε βία πέρα ​​από αυτό το σημείο θα οφείλεται στο ότι το ιρανικό καθεστώς... αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία», δήλωσε.

Αμερικανικές ενισχύσεις στη Μέση Ανατολή

Νέες ενισχύσεις, όπως αρκετές μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και χιλιάδες στρατιώτες, αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Μία μονάδα Πεζοναυτών θα φτάσει αυτή την εβδομάδα και μια άλλη αναπτύσσεται τώρα. Η διοίκηση της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας έχει λάβει εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή με μια ταξιαρχία πεζικού που αποτελείται από αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν εμπιστεύονται την διαπραγματευτική τακτική του Τραμπ και τη θεωρούν τέχνασμα για την πραγματοποίηση ύπουλων επιθέσεων. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ έγραψε στο X την Τετάρτη ότι οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι «οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη μιας χώρας στην περιοχή, προετοιμάζουν μια επιχείρηση για την κατάληψη ενός νησιού του Ιράν».Ο Γκαλιμπάφ πιθανότατα αναφερόταν στα ΗΑΕ και την αξίωσή τους στον Αμπού Μούσα.

«Όλες οι εχθρικές κινήσεις βρίσκονται υπό την επιτήρηση των ενόπλων δυνάμεών μας. Εάν αναλάβουν οποιαδήποτε δράση, όλες οι ζωτικές υποδομές αυτής της περιφερειακής χώρας θα στοχοποιηθούν χωρίς περιορισμό από αδιάκοπες επιθέσεις», πρόσθεσε.

Μια πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δήλωσε ότι το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία εξακολουθούν να προσπαθούν να οργανώσουν μια συνάντηση μεταξύ των δύο μερών. Η πηγή ανέφερε ότι ενώ το Ιράν απέρριψε τον αρχικό κατάλογο απαιτήσεων των ΗΠΑ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων στο σύνολό τους. «Αλλά η δυσπιστία είναι το πρόβλημα. Οι διοικητές του IRGC είναι πολύ διστακτικοί», είπε η πηγή, αναφερόμενη στην ισχυρή ιρανική στρατιωτική δύναμη. «Αλλά οι μεσολαβητές δεν έχουν τα παρατήσει».

Διαβάστε επίσης