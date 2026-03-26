Το Ισραήλ σκότωσε τον διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Μπαντάρ Αμπάς. Ο Τανγκσίρι ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λέει ο αξιωματούχος. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από το Ιράν ή από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με την επίθεση.

Ο Τανγκσίρι ήταν διοικητής ναυτικής ταξιαρχίας κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Αργότερα ηγήθηκε της 1ης Ναυτικής Περιφέρειας του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGCN) στο Μπαντάρ Αμπάς . Τον Σεπτέμβριο του 2007, ο Τανγκσίρι είχε δηλώσει οτι ότι αν οι ΗΠΑ «συγκρουστούν μαζί μας, θα τις κυνηγήσουμε ακόμη και μέχρι τον Κόλπο του Μεξικού».

Tα Στενά του Ορμούζ AP

Στις 23 Αυγούστου του 2018, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προήγαγε τον Τανγκσίρι σε διοικητή του IRGCN. Τον Φεβρουάριο του 2025, είχε αποκαλύψει το πρώτο αεροπλανοφόρο του Ιράν , ένα εμπορικό πλοίο που είχε επαναχρησιμοποιηθεί, το οποίο περιέγραψε ως το «μεγαλύτερο ναυτικό στρατιωτικό έργο» στην ιστορία του Ιράν.

Ένα μήνα μετά προειδοποίησε ότι «αν οι εχθροί κάνουν λάθος, θα τους στείλουμε στα βάθη της κόλασης», αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Χαμενεΐ, καλώντας το Ιράν να καταλήξει σε πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει στρατιωτική δράση. Τον Απρίλιο του 2025, ο Τανγκσίρι δήλωσε ότι το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν «ανίκανο» να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Ιράν στη θάλασσα.

Στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ

Στις 24 Ιουνίου του 2019, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τον έβαλε στη μαύρη λίστα με τους παγκόσμιους τρομοκράτες , παγώνοντας τα περιουσιακά του στοιχεία στις ΗΠΑ και απαγορεύοντας σε Αμερικανούς να συναλλάσσονται μαζί του, βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος. Του επιβλήθηκαν δευτερεύουσες κυρώσεις το 2024 λόγω της θέσης του στο διοικητικό συμβούλιο της Paravar Pars Company , μιας ιρανικής στρατιωτικής εταιρείας που αναπτύσσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ.