Washington Post: Οι ΗΠΑ εξετάζουν να στείλουν στην Μέση Ανατολή όπλα που προόριζαν για την Ουκρανία

Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να διοχετεύσει όπλα που προορίζονταν για την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εξαντλεί μερικά από τα πιο κρίσιμα πυρομαχικά του αμερικανικού στρατού, ανέφερε η Washington Post, η οποία επικαλείται τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες για το θέμα. Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, δεν έχει ληφθεί ακόμη μια τελική απόφαση σχετικά με το ζήτημα.

Στα όπλα που θα μπορούσαν να μεταφερθούν από την Ουκρανία περιλαμβάνονται και συστήματα αεράμυνας, τα οποία παραγγέλθηκαν μέσω ενός προγράμματος του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου χώρες-εταίροι αγοράζουν αμερικανικά όπλα για το Κίεβο, όπως ανέφεραν οι τρεις πηγές.

Η πρωτοβουλία «Prioritized Ukraine Requirements List» (PURL) έχει εξασφαλίσει τη ροή επιλεγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Κίεβο, ακόμη και την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ έχει διακόψει το μεγαλύτερο μέρος της άμεσης αμυντικής βοήθειας που παρέχει το Πεντάγωνο.

Σε δήλωση του, εκπρόσωπος του Πενταγώνου ανέφερε ότι το υπουργείο Άμυνας θα «διασφαλίσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις και εκείνες των συμμάχων και εταίρων μας θα διαθέτουν ό,τι χρειάζονται για να πολεμήσουν και να νικήσουν», αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Από την πλευρά της, η Όλγα Στεφανίσινα, πρέσβειρα της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι το Κίεβο ενημερώνει τους εταίρους του για τις ανάγκες του, συμπεριλαμβανομένης της αεράμυνας, αλλά κατανοεί την «περίοδο σημαντικής αβεβαιότητας που επικρατεί» λόγω του πολέμου. «Οποιεσδήποτε αναταραχές κατά την έναρξη των πρόσφατων επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή έχουν μετριαστεί», δήλωσε η Στεφανίσινα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δεν αναφέρθηκε στο αν η στρατιωτική συμμαχία γνωρίζει ή ανησυχεί για πιθανή ανακατεύθυνση του αμερικανικού εξοπλισμού. Ωστόσο, σε email του, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι χώρες «συνεχίζουν να συνεισφέρουν στο PURL και ο εξοπλισμός "ρέει" συνεχώς προς την Ουκρανία».

Από το περασμένο καλοκαίρι, ανέφερε ο αξιωματούχος, η πρωτοβουλία έχει προμηθεύσει το 75% των πυραύλων Patriot της Ουκρανίας και σχεδόν το σύνολο των πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται στα άλλα συστήματα αεράμυνας της χώρας.

Οι κύριοι Ευρωπαίοι υποστηρικτές του Κιέβου έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό των ουκρανικών δυνάμεων από την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ. Η πρωτοβουλία PURL, που μεσολάβησε πέρυσι το ΝΑΤΟ, προσέφερε μια λύση για την Ουκρανία ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει αμερικανικό οπλισμό, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν τον λογαριασμό. Η συμφωνία εξασφάλισε στον Τραμπ μια πολιτική νίκη και έναν τρόπο για το ΝΑΤΟ να κατευνάσει τους φόβους ότι το Κίεβο θα μπορούσε να μείνει εκτεθειμένο λόγω της φιλοδοξίας της κυβέρνησης για ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Οι ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής υποστήριξης στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων άμεσων προμηθειών εκτός ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το PURL προμηθεύει την Ουκρανία με βασικό αμερικανικό εξοπλισμό, όπως πυρομαχικά υψηλής τεχνολογίας. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι χώρες έχουν δεσμεύσει περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ουκρανία μέσω του προγράμματος.

Από την έναρξη της αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανησυχούν ότι η Ουάσιγκτον εξαντλεί γρήγορα τα πυρομαχικά της, καθυστερώντας, έτσι, τις δικές τους παραγγελίες και, στη συνέχεια, διαταράσσοντας τις παραδόσεις αμερικανικών συστημάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο του PURL, δήλωσαν δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Καταναλώνουν τα πυρομαχικά τους, οπότε τώρα υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πόσα θα μπορούν να παρέχουν μέσω της συμφωνίας», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες.

Μεταξύ των πιο περιζήτητων πυρομαχικών του πολέμου είναι τα προηγμένα συστήματα αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων Patriot και Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Ο αμερικανικός στρατός έχει ανακατευθύνει τέτοιους πυραύλους από άλλα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Ανατολικής Ασίας, προς το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ — το οποίο είναι υπεύθυνο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή — ενισχύοντας τις άμυνές του ενάντια σε επιθέσεις ιρανικών drones και βαλλιστικών πυραύλων.

Ένα από τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τους εσωτερικούς υπολογισμούς του Πενταγώνου ανέφερε ότι οι παραδόσεις PURL πιθανότατα θα συνεχιστούν, αλλά ότι τα μελλοντικά πακέτα ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν συστήματα αεράμυνας, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους και αυτά των συμμάχων τους στον Περσικό Κόλπο.

«Η συζήτηση αφορά το πόσα θα δοθούν στην Ουκρανία», είπε ένα δεύτερο πρόσωπο.

Δεν ήταν σαφές εάν οι αποστολές των ΗΠΑ θα καθυστερήσουν και θα εκτελεστούν αργότερα ή αν θα εκτραπούν εντελώς. Το Πεντάγωνο μπορεί να ανακατευθύνει τέτοιες παραδόσεις σε περίπτωση επείγουσας στρατιωτικής ανάγκης, αλλά θα πρέπει να ενημερώσει τους αρμόδιους νομοθέτες, εξήγησε ο Αμερικανός αξιωματούχος.