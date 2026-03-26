Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να μας βοηθήσουν με το Ιράν

«Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, αλλά "μην ξεχάσετε ποτέ" αυτή την πολύ σημαντική στιγμή!», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Νέα επίθεση έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του ΝΑΤΟ, καθώς με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πώς οι χώρες της συμμαχίας «δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το παράφρονο κράτος του Ιράν, το οποίο έχει πλέον καταστραφεί στρατιωτικά».

«Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, αλλά "μην ξεχάσετε ποτέ" αυτή την πολύ σημαντική στιγμή!», κατέληξε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει έντονα στο παρελθόν τους συμμάχους του στην Ευρώπη επειδή δεν υποστήριξαν πιο σθεναρά τον πόλεμο στο Ιράν. Ενώ ισχυρίζεται ότι δεν χρειάζεται τη βοήθειά τους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τους έχει επικρίνει επανειλημμένα επειδή δεν έκαναν τίποτα για να βοηθήσουν.

Τραμπ: Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και «παράξενοι» - Μας «ικετεύουν» να συνάψουμε συμφωνία

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και "παράξενοι"» ενώ ισχυρίστηκε ότι «μας "ικετεύουν" να συνάψουμε συμφωνία».

Και συνέχισε: «Μας "ικετεύουν" να συνάψουμε μια συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν δεδομένου ότι έχουν καταστραφεί στρατιωτικά, χωρίς καμία πιθανότητα επιστροφής, και όμως δηλώνουν δημοσίως ότι απλώς «εξετάζουν την πρότασή μας». ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΩ, και δεν θα είναι ωραίο!».

