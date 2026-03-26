Liveblog: Τραμπ: «Το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ο στρατός του Ισραήλ προχώρησε σε νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές στην περιοχή της Ισφαχάν και σε άλλους τομείς.

Οι επιδρομές καταγράφονται την εικοστή έβδομη ημέρα του πολέμου, ο οποίος πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου με την κοινή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Στην επίσημη ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν: «Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε διάφορες περιοχές στο Ιράν».

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ανακοινώνει ότι έχει επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης. Ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την περιοχή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε: «Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει».

Μέσα σε αυτό το κλίμα ασφυκτικής στρατιωτικής πίεσης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία επιθυμεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας: «Διαπραγματεύονται, παρεμπιπτόντως, και θέλουν τόσο πολύ να κλείσουν μια συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν, επειδή θεωρούν ότι θα σκοτωθούν από τον ίδιο τους τον λαό. Φοβούνται επίσης ότι θα σκοτωθούν από εμάς».

Στον αντίποδα, το Ιράν προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, ενισχύοντας στρατιωτικά τη νήσο Χαργκ ενόψει πιθανής αμερικανικής επιχείρησης, ενώ προειδοποιεί με άνοιγμα νέου μετώπου στην Ερυθρά Θάλασσα εάν δεχτεί χερσαία εισβολή. Την ίδια στιγμή, οι εχθροπραξίες επεκτείνονται περαιτέρω, με τον νότιο Λίβανο να μετρά επιπλέον νεκρούς και τραυματίες μετά από νέες επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Κουνίνε.

