Πόσο έχει φτάσει μέχρι σήμερα για τις ΗΠΑ το κόστος του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει ήδη κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες 25 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου.

Παρών στην κοινοβουλευτική ακρόαση των επικεφαλής άμυνας των ΗΠΑ, ο Jules Hurst, ελεγκτής του Πενταγώνου, παρείχε μια ενημέρωση για το συνολικό κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον πόλεμο κατά του Ιράν μέχρι στιγμής, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 25 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω των δεκάδων χιλιάδων βομβών και πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν

Τις δύο πρώτες μέρες

Στις αρχές Μαρτίου η Washington Post (WP) είχε αναφέρει ότι οι ΗΠΑ δαπάνησαν 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε πυρομαχικά μόνο τις δύο πρώτες ημέρες της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

Η εκτίμηση παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο και προκάλεσε ανησυχίες μεταξύ των νομοθετών σχετικά με την εξάντληση των αποθεμάτων πυρομαχικών ακριβείας που διαθέτουν.

Επί τάπητος έχει πέσει ειδικά το κόστος των πυραύλων κρουζ Tomahawk και των προηγμένων αναχαιτιστικών συστημάτων αεράμυνας που χρησιμοποιήθηκαν τις πρώτες 48 ώρες της σύγκρουσης. Αυτό το ποσό δεν περιελάμβανε το κόστος ανάπτυξης στρατευμάτων, αεροπορικών δυνάμεων και ναυτικών δυνάμεων.

