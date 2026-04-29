Rafale κατά ιρανικού drone Shaded: Το εντυπωσιακό βίντεο του γαλλικού υπουργείου Άμυνας

Snapshot Τα γαλλικά μαχητικά Rafale συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση των drones Shahed τουώματος των Φρουρών της Ιλαμικής Επανάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή των γαλλικών δυνάμεων σε αμυντικές επιχειρήσεις από την πρώτη ημέρα του πολέμου για την προστασία των εταίρων στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Το γαλλικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε την Τετάρτη, 29 Απριλίου, για πρώτη φορά εικόνες από τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale της χώρας που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των drone Shahed του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στους ουρανούς της Μέσης Ανατολής.



Ο Εμανουέλ Μακρόν, Πρόεδρος της Γαλλίας, στην πρώτη του ομιλία προς τον λαό της χώρας του μετά την έναρξη του πολέμου, είχε δηλώσει ότι οι γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις συμμετείχαν ενεργά σε αμυντικές επιχειρήσεις από την πρώτη κιόλας ημέρα του πολέμου, προκειμένου να προστατεύσουν τους «εταίρους» της χώρας στη Μέση Ανατολή.



Μια γαλλική στρατιωτική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτέλεσε στόχο επιθέσεων με drones και πυραύλους κατά την πρώτη εβδομάδα του πρόσφατου πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Τουλάχιστον ένα μέλος του γαλλικού στρατού σκοτώθηκε επίσης στο Ιράκ.

وزارت دفاع فرانسه، روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه برای نخستین بار تصاویری از مشارکت جنگنده‌های رافال این کشور در مقابله با پهپادهای شاهد سپاه پاسداران در آسمان خاورمیانه را منتشر کرد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در نخستین سخنرانی خود خطاب به مردم کشورش پس از آغاز جنگ گفته… — independentpersian (@indypersian) April 29, 2026

To έξτρα εξάρτημα

Προ μηνών ο γαλλικός γίγαντας αμυντικής τεχνολογίας Thales ενσωμάτωσε δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην αναβαθμισμένη κάψουλα προσδιορισμού λέιζερ Talios, ένα βασικό εξάρτημα για τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale της Dassault Aviation.

Στις 29 Νοεμβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο αναβαθμισμένος λοβός Talios, που θα κάνει το ντεμπούτο του με το πρότυπο Rafale F4.3 το 2026, ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη για να προσφέρει ανάλυση εικόνας σε πραγματικό χρόνο επί του σκάφους.

Αυτό το χαρακτηριστικό βελτιώνει δραστικά την ταχύτητα και την ακρίβεια της ανίχνευσης αντικειμένων, γεγονός που το καθιστά ένα ισχυρό εργαλείο για αποστολές αέρος-εδάφους και αέρος-αέρος.

Η Thales αναφέρει ότι η ενσωμάτωση της AI θα βελτιστοποιήσει τις επιχειρήσεις μειώνοντας τον χρόνο που αφιερώνουν οι πιλότοι στην αναγνώριση στόχων, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στην εκτέλεση των στόχων της αποστολής.

Το pod με δυνατότητα AI έχει σχεδιαστεί για την αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση αντικειμένων ενδιαφέροντος -όπως οχήματα, κτίρια ή άλλες πιθανές απειλές- σε πραγματικό χρόνο. Μόλις εντοπιστούν, το pod παρουσιάζει αυτές τις πληροφορίες στον πιλότο, ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει εάν θα εμπλακεί με τον στόχο.

Αυτή η αυτοματοποίηση επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας του πιλότου και αυξάνοντας τον ρυθμό των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή η αναβάθμιση «θα είναι η πρώτη λειτουργία επί του Rafale που θα κάνει τόσο εντατική χρήση των τεχνολογιών βαθιάς μάθησης».

Η διαφορά με τα προηγούμενα μοντέλα

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο τροφοδοτείται από τον επιταχυντή cortAIx της Thales αιχμής, επεξεργάζεται εικόνες από αέρος έως και 100 φορές ταχύτερα από τα προηγούμενα μοντέλα. Αυτό δίνει στους πιλότους ταχύτερο χρόνο απόκρισης κατά την αξιολόγηση των απειλών και τον εντοπισμό των στόχων.

Η Thales έχει επίσης εξαλείψει την ανάγκη για εξωτερικές συνδέσεις δεδομένων και έχει ενσωματώσει το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στο θάλαμο Talios. Αυτό εξασφαλίζει ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία σε πολύπλοκα περιβάλλοντα μάχης, όπου η επικοινωνία με τους επίγειους σταθμούς μπορεί να διακοπεί.

Ο θάλαμος είναι ικανός να λειτουργεί αυτόνομα, ακόμη και σε εχθρικές και απομακρυσμένες περιοχές, επεξεργαζόμενος και παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα απευθείας στον πιλότο σε πραγματικό χρόνο.

