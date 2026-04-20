Έγιναν viral τα ροζ drones τύπου Shahed 136 «για κορίτσια» του Ιράν - Βίντεο
Όπως ανέφεραν ιρανικά μέσα κατασκευάστηκαν για την «Ημέρα των Κοριτσιών»
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τον γύρο του κόσμου έκαναν χθες εικόνες από το Ιράν με τα ροζ drones Shahed.
Την Κυριακή, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν εικόνες που παρουσίαζαν ροζ drones τύπου Shahed 136 «για κορίτσια» — drones τα οποία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάσταστης κατασκευάστηκαν για την «Ημέρα των Κοριτσιών». Προηγουμένως, ροζ πύραυλοι και στη συνέχεια ροζ τζιπ του IRGC με γυναίκες επιβάτες που υποστηρίζουν το καθεστώς είχαν επίσης τραβήξει την προσοχή των χρηστών των κοινωνικών δικτύων.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
