Το Ιράν επιβεβαιώνει την κατάληψη πλοίου από τις ΗΠΑ – «Θα υπάρξει απάντηση» λένε στην Τεχεράνη

Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν το ιρανικό εμπορικό πλοίο στη Θάλασσα του Ομάν, κάνοντας λόγο για «επιθετική ενέργεια» και «ναυτική πειρατεία».

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, το στρατιωτικό επιτελείο Χατάμ αλ-Ανμπίγια αναφέρει ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο πλοίο, ανοίγοντας πυρ και ακινητοποιώντας το, πριν προχωρήσουν σε επιβίβαση δυνάμεων στο κατάστρωμα.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η ενέργεια αυτή συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας και κατηγορεί την Ουάσιγκτον για «ένοπλη πειρατεία».

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν «σύντομα» στο περιστατικό, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.