Βίντεο με την επέμβαση του αμερικανικού ναυτικού σε πλοίο στην Αραβική Θάλασσα

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αναχαίτιση του εμπορικού πλοίου Touska στη βόρεια Αραβική Θάλασσα.

Στο υλικό φαίνεται το αντιτορπιλικό USS Spruance να προειδοποιεί το πλήρωμα, ζητώντας να εγκαταλείψει το μηχανοστάσιο πριν ανοίξει πυρ.

U.S. Central Command (CENTCOM) has released video of the interdiction of the motor vessel Touska in the Northern Arabian Sea by the U.S. Navy Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS Spruance (DDG-111). The video contains audio of the USS Spruance giving warnings to the… pic.twitter.com/bAoxgUFpgB

— OSINTdefender (@sentdefender) April 19, 2026



Σύμφωνα με την CENTCOM, το πλήρωμα του εμπορικού πλοίου δεν συμμορφώθηκε για περίπου έξι ώρες. Οι αμερικανικές δυνάμεις ζήτησαν να εκκενωθεί το μηχανοστάσιο και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ, χτυπώντας το με βολές από το πυροβόλο των 5 ιντσών.

Πεζοναύτες επιβιβάστηκαν αργότερα στο πλοίο, το οποίο παραμένει υπό αμερικανικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, η επιχείρηση έγινε «μεθοδικά και αναλογικά», με στόχο τη συμμόρφωση του σκάφους. Από την έναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναγκάσει 25 εμπορικά πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε ιρανικά λιμάνια.