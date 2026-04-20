Πάνω από 20 πλοία πέρασαν το Σάββατο από τα Στενά του Ορμούζ

Περισσότερα από 20 πλοία πέρασαν το Σάββατο από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών αναλύσεων Kpler, στον υψηλότερο αριθμό διελεύσεων από την 1η Μαρτίου.

Από τα πλοία που διέσχισαν το θαλάσσιο πέρασμα, πέντε είχαν φορτώσει πρόσφατα ιρανικά φορτία και τα οποία μετάφεραν από πετρελαιοειδή έως μέταλλα.

Τρία από αυτά ήταν δεξαμενόπλοια υγραερίου (LPG), με το ένα να κατευθύνεται προς την Κίνα και ένα προς την Ινδία.