Πάνω από 20 πλοία πέρασαν το Σάββατο από τα Στενά του Ορμούζ
Η μεγαλύτερη σε αριθμό διέλευση πλοίων από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.
Περισσότερα από 20 πλοία πέρασαν το Σάββατο από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών αναλύσεων Kpler, στον υψηλότερο αριθμό διελεύσεων από την 1η Μαρτίου.
Από τα πλοία που διέσχισαν το θαλάσσιο πέρασμα, πέντε είχαν φορτώσει πρόσφατα ιρανικά φορτία και τα οποία μετάφεραν από πετρελαιοειδή έως μέταλλα.
Τρία από αυτά ήταν δεξαμενόπλοια υγραερίου (LPG), με το ένα να κατευθύνεται προς την Κίνα και ένα προς την Ινδία.
03:14 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πάνω από 20 πλοία πέρασαν το Σάββατο από τα Στενά του Ορμούζ
00:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ μπορεί «να προδώσουν τη διπλωματία»
23:50 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Σχολεία: Πού θα είναι κλειστά την Πέμπτη 23 Απριλίου
23:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τα μέρη εκτός Κρήτης όπου οι ντόπιοι μιλούν κρητικά
15:35 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τελειώνουν οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ - Πώς θα βγάζουμε χρήματα
22:47 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ