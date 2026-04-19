Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανάγκασε δύο πετρελαιοφόρα να αλλάξουν πορεία

Το περιστατικό αναφέρεται από το πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Δύο δεξαμενόπλοια αναγκάστηκαν να διακόψουν τη διέλευσή τους και να επιστρέψουν, ενώ επιχειρούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το οποίο διατηρεί δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ιράν στην περιοχή.

Τα δύο πλοία, που έφεραν σημαίες Μποτσουάνα και Αγκόλας, επιχείρησαν να διασχίσουν το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα, ωστόσο υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν.

Όπως αναφέρεται, «αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και να αποσυρθούν έπειτα από την άμεση παρέμβαση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την απόφαση της Τεχεράνης να διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει σε ιρανικά λιμάνια.

