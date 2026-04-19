Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ένταση στα Στενά του Ορμούζ - Πυρά σε πλοία και σκλήρη στάση του Ιράν

Για λιγότερο από 24 ώρες έμειναν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν επανέφερε τον αποκλεισμό τους, επικαλούμενο αντίποινα για τις αμερικανικές κινήσεις κατά των λιμανιών του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Το Ιράν επανέφερε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενο αντίποινα για αμερικανικές κινήσεις κατά των λιμανιών του.
  • Τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν πυρά κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά, με τις επιθέσεις να αποδίδονται σε σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης.
  • Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της κρίσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση του Ιράν έναντι των ΗΠΑ.
  • Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν εκβιασμό, ενώ το Ιράν αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν θα υποχωρήσει.
  • Οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν αδιέξοδες, ενώ η ευρύτερη περιοχή παραμένει σε κατάσταση εύθραυστης ισορροπίας.
Ραγδαία κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό Κόλπο, καθώς το Ιράν επανέφερε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ λίγες μόλις ώρες μετά το άνοιγμά τους, επικαλούμενο αντίποινα για τις πιέσεις των ΗΠΑ. Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός, από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενέργειας, μετατρέπεται ξανά σε σημείο έντασης, ενώ οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν πυρά καθώς επιχειρούσαν να περάσουν από τα Στενά. Ινδικό δεξαμενόπλοιο εξέπεμψε σήμα κινδύνου μετά από επίθεση με ελαφρύ οπλισμό, ενώ και δεύτερο πλοίο ανέφερε παρόμοιο περιστατικό. Βρετανικές πηγές αποδίδουν τα πυρά σε σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, με τις αρχές να διαβεβαιώνουν ότι τα πληρώματα είναι ασφαλή.

Την ίδια ώρα, αναλυτές εκτιμούν ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει αναλάβει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της κρίσης, επιχειρώντας να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Τεχεράνης έναντι της Ουάσινγκτον. Οι επιθέσεις σε πλοία θεωρούνται μέρος αυτής της στρατηγικής πίεσης.

Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «εκβιασμό», ενώ το Ιράν απορρίπτει τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Στο μεταξύ, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται χωρίς ουσιαστική πρόοδο, την ώρα που η ευρύτερη περιοχή, από τον Περσικό έως τον Λίβανο, παραμένει σε κατάσταση εύθραυστης ισορροπίας.

