Ιράν: Πρόοδος αλλά μακριά απο συμφωνία λέει ο Γκαλιμπάφ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος έχει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον, διαπίστωσε «πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά τόνισε πως οι δύο πλευρές είναι ακόμη μακριά από την επίτευξη συμφωνίας.

«Φθάσαμε σε μια πιο ρεαλιστική κατανόηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, παρά τη συνεχιζόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Γαλιμπάφ, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Συμφωνήσαμε σε ορισμένα ζητήματα, ενώ δεν συμφωνήσαμε σε άλλα», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε ακόμη μακριά από την επίτευξη οριστικής συμφωνίας».

