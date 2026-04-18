Φρουροί της Επανάστασης: Το Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό λόγω παραβίασης της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώνουν ότι από σήμερα το βράδυ, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά.

Σε ανακοίνωσή τους, οι IRGC ανέφεραν ότι αρκετά πλοία πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ χθες, αλλά «λόγω της παραβίασης των όρων της εκεχειρίας, ο Αμερικανός εχθρός δεν ήρε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών σκαφών και λιμένων. Επομένως, από σήμερα το βράδυ, το Στενό του Ορμούζ θα είναι κλειστό μέχρι να αρθεί αυτός ο αποκλεισμός».

«Προειδοποιούμε ότι κανένα σκάφος δεν πρέπει να μετακινηθεί από το αγκυροβόλι του στον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ομάν και η προσέγγιση των Στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό, και το σκάφος που την παραβιάζει θα γίνει στόχος», συνεχίζει η δήλωση.

«Επίσης, ενημερώνουμε όλα τα πλοία και τους ιδιοκτήτες τους να παρακολουθούν ειδήσεις μόνο από την επίσημη ναυτική αρχή των IRGC και μέσω του Channel 16, και οι δηλώσεις του τρομοκράτη προέδρου των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο δεν έχουν καμία αξιοπιστία», κατέληξε.

