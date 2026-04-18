Ο αμερικανικός στρατός θα επιβιβαστεί σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν τις επόμενες ημέρες

Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, ανέφερε η Wall Street Journal.

Οι δυνάμεις επιδιώκουν να επιβιβαστούν σε πετρελαιοφόρα και να κατασχέσουν εμπορικά πλοία σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί ναύτες, πεζοναύτες και αεροπόροι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή επιβάλλοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε πλοία επιχειρήσουν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό θα επιβιβαστούν και θα κατασχεθούν.

Περίπου 23 πλοία έχουν συμμορφωθεί με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων να επιστρέψουν στο Ιράν, δήλωσε νωρίτερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης