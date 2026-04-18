Τραμπ: Το Ιράν «δεν μπορεί να μας εκβιάσει» - «Οι πολύ καλές συζητήσεις συνεχίζονται»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ καλές συνομιλίες» με στόχο μια μόνιμη παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη ανέτρεψε σήμερα την απόφασή της να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως το Ιράν "δεν μπορεί να εκβιάσει" τις ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης για τον εκ νέου αποκλεισμό των στρατηγικής σημασίας Στενών.

"Εξακολουθούν να θέλουν να κλείσουν τα Στενά" δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την υπογραφή εκτελεστικών διαταγμάτων στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία. "Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν", υπογράμμισε.

Επιπλέον, έκανε λόγο για "πολύ καλές συνομιλίες" με στόχο μια μόνιμη παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

«Αυτό εξελίσσεται πολύ καλά και θα γνωρίζουμε περισσότερα έως το τέλος της ημέρας. Μιλάμε μαζί τους και υιοθετούμε μια σθεναρή στάση».

«Λειτουργεί πολύ καλά - έγιναν λίγο χαριτωμένοι, όπως κάνουν εδώ και 47 χρόνια», είπε επιπλέον ο Τραμπ και επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ είχαν ως επί το πλείστον εξαλείψει το ναυτικό, την αεροπορία και την ηγεσία της χώρας.

