Η ανάρτηση Τραμπ που «πάγωσε» τον Νετανιάχου: «Δεν θα επιτρέψω να βομβαρδίσουν ξανά τον Λίβανο»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ότι οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο είναι «απαγορευμένες από τις Ηνωμένες Πολιτείες», προκαλώντας αιφνιδιασμό στο Ισραήλ.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας.

Το Ισραήλ ζήτησε εξηγήσεις από τον Λευκό Οίκο σχετικά με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ανέφερε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο είναι «απαγορευμένες», σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και τις επικαλείται το Axios.

Η δημοσίευση προκάλεσε αιφνιδιασμό στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και το επιτελείο του, καθώς φέρεται να έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Βάσει της συμφωνίας, το Ισραήλ δεσμεύεται να αποφεύγει επιθετικές επιχειρήσεις κατά στόχων στον Λίβανο, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι σε άμεσες ή επικείμενες απειλές.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι «το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο» και πως αυτό «απαγορεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Αργότερα, επανέλαβε πως επιθυμεί τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που ενημερώθηκαν για τις δηλώσεις από τα Μέσα ενημέρωσης, ζήτησαν αμέσως διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αντικατοπτρίζει τους όρους της εκεχειρίας. Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε αργότερα ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας.

Το ζήτημα καταγράφεται σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο, με την εκεχειρία να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις εντάσεις στην περιοχή να παραμένουν υψηλές, ύστερα και από αναφορές για συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

