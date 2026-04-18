Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Επαινεί τον στρατό και λέει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποκαλύφθηκαν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, εξέδωσε μήνυμα για την Ημέρα του Στρατού, συγχαίροντας το στρατιωτικό προσωπικό, τις οικογένειές τους και το έθνος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι η νίκη της Ισλαμικής επανάστασης σηματοδότησε το τέλος μιας περιόδου αδυναμίας που επιβλήθηκε στον στρατό από τους εχθρούς του και επαίνεσε τις πρόσφατες πράξεις γενναιότητας στην υπεράσπιση της χώρας.

Είπε επίσης ότι ο ιρανικός στρατός «αντιτάχθηκε στα δυσοίωνα σχέδια της Αμερικής, των επιζώντων της τυραννίας των Παχλεβί και των αυτονομιστών που ήθελαν ένα διαιρεμένο Ιράν».

Ο Χαμενεΐ πρόσθεσε ότι η αντίσταση του Ιράν στις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις έχει αποκαλύψει την «αδυναμία και την ταπείνωσή» τους στον κόσμο.

Διαβάστε επίσης