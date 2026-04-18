Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Το ναυτικό του Ιράν έτοιμο να προκαλέσει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς

Snapshot Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε ότι το ιρανικό ναυτικό είναι έτοι να προκαλέσει «νέες πικές ήττες» στους εχθς της χώρας.

Η δήλωση υπογραμμίζει τη στρατιωτική ισχύ και αποτρεπτική ικανότητα του Ιράν σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ ξανακλείστηκαν μετά από μία μέρα ανοίγματος, προκαλώντας διεθνή ανησυχία.

Το κλείσιμο των Στενών συνδέεται με την αμερικανική πολιτική αποκλεισμών, που σύμφωνα με το Ιράν παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα και τις εμπορικές μεταφορές.

Ιρανικά ταχύπλοα φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά πετρελαιοφόρου και εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση για το κλείσιμο. Snapshot powered by AI

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε ανάρτησή του στο επίσημο κανάλι του στο Telegram, ανέφερε ότι το ιρανικό ναυτικό βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να επιφέρει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς της χώρας.

Η τοποθέτησή του δίνει έμφαση στη στρατιωτική ισχύ και την αποτρεπτική ικανότητα του Ιράν, σε μια περίοδο όπου η ένταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Παράλληλα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είχαν ανοίξει εκ νέου μόλις την προηγούμενη ημέρα, έχουν πλέον ξανατεθεί σε καθεστώς κλεισίματος, προκαλώντας διεθνή ανησυχία.

Όπως αναφέρεται στην ιρανική ανακοίνωση, η απόφαση συνδέεται με την αμερικανική πολιτική αποκλεισμών, η οποία – σύμφωνα με την Τεχεράνη – παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα και τις εμπορικές μεταφορές στην περιοχή.

Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ιρανικά ταχύπλοα φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά πετρελαιοφόρου και εμπορικού πλοίου που προσπαθούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση για το νέο κλείσιμο του περάσματος.

