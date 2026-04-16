Στρατηγός σύμβουλος του Χαμενεΐ απειλεί να βυθίσει αμερικανικά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Ένας ανώτερος στρατιωτικός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα μπορούσε να στοχεύσει και να βυθίσει αμερικανικά πολεμικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ εάν η Ουάσινγκτον επιχειρήσει να «αστυνομεύσει» την κρίσιμη ναυτιλιακή διαδρομή.

Η προειδοποίηση προήλθε από τον Μοχσέν Ρεζάι, πρώην αρχηγό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ο οποίος διορίστηκε στρατιωτικός σύμβουλος από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν τον περασμένο μήνα.

«Ο κ. Τραμπ θέλει να γίνει ο αστυνομικός του Στενού του Ορμούζ. Είναι πραγματικά αυτή η δουλειά σας; Είναι αυτή η δουλειά ενός ισχυρού στρατού όπως ο αμερικανικός;», δήλωσε σε σχόλια που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Αυτά τα πλοία σας θα βυθιστούν από τους πρώτους μας πυραύλους και έχουν δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο για τον αμερικανικό στρατό. Μπορούν σίγουρα να εκτεθούν στους πυραύλους μας και μπορούμε να τα καταστρέψουμε», πρόσθεσε ο Ρεζάι, μιλώντας με στρατιωτική στολή κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξης.

???? Senior Iranian General: Sink Every Ship, No Ceasefire Until Deal



Mohsen Rezaee rejected continuing the ceasefire, vowing to sink every ship without letting any escape.



He called Trump a gambler, accused him of being controlled by Netanyahu, and claimed Zionists control… https://t.co/qfGhZgrl8I pic.twitter.com/84mjnhegiN — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 15, 2026

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία διέλευσης πετρελαίου στον κόσμο, και οποιαδήποτε διαταραχή εκεί θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τον παγκόσμιο εφοδιασμό και την ασφάλεια στον τομέα της ενέργειας.

