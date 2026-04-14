WSJ: Ευρωπαϊκό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ

Ευρωπαϊκές χώρες επεξεργάζονται σχέδιο για τη συγκρότηση μιας ευρείας διεθνούς συμμαχίας που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ναρκαλιευτικών και άλλων στρατιωτικών πλοίων.

Ωστόσο, το σχέδιο προβλέπεται να εφαρμοστεί μόνο μετά το τέλος του πολέμου και ενδέχεται να αποκλείει μια χώρα ειδικά: τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το σχέδιο που καταρτίζουν το Ηνωμένου Βασιλείου και η Γαλλία στοχεύει να δώσει στις ναυτιλιακές εταιρείες την εμπιστοσύνη να χρησιμοποιούν ξανά το πέρασμα μετά το τέλος των συγκρούσεων.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι στόχος είναι μια διεθνής αμυντική αποστολή που δεν θα περιλαμβάνει τα «εμπλεκόμενα μέρη», δηλαδή τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες με γνώση του σχεδίου αναφέρουν ότι τα ευρωπαϊκά πλοία δεν θα τελούν υπό αμερικανική διοίκηση.

