Φρουροί της Επανάστασης για τη διέλευση των Στενών: «Πληρώστε $1 ανά βαρέλι σε κρυπτονομίσματα»

Ο ιστότοπος ειδήσεων για την ενέργεια Kepler ανέφερε ότι το Ιράν δημιουργεί ένα πιο καθορισμένο πλαίσιο για τη διαχείριση της διέλευσης πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα επιβάλλεται τέλος ενός δολαρίου ανά βαρέλι στα υγρά φορτία, το οποίο θα καταβάλλεται σε κρυπτονομίσματα πριν από την έξοδο από τον Περσικό Κόλπο.

Η διαδικασία διέλευσης απαιτεί από τα πλοία να προσεγγίσουν το νησί Λάρακ και να επικοινωνήσουν μέσω του καναλιού 16 του VHF, ακολουθούμενη από επιβίβαση στον πλοηγό και επαλήθευση φορτίου πριν από την περαιτέρω μετακίνησή τους.

Το Lark Island θα χρησιμεύει ως διοικητικό και ελεγκτικό κέντρο για αυτή τη διαδικασία και τα πλοία, πριν λάβουν άδεια διέλευσης από το Πορθμό, θα υποχρεούνται να προσκομίσουν έγγραφα που περιέχουν τις «τεχνικές προδιαγραφές του σκάφους».

Η ανάλυση που κοινοποίησε ο ιστότοπος Kpler δείχνει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) λειτουργεί ως διαχειριστής, με το νησί Larak να χρησιμεύει ως διοικητικός και επιβλητικός κόμβος.

Πλοία αποχωρούν από τον Κόλπο από το Ιράν παρά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ: tracker

Ήταν μεταξύ τουλάχιστον τεσσάρων πλοίων που συνδέονται με το Ιράν και χρησιμοποίησαν τη θαλάσσια διαδρομή μετά την έναρξη ισχύος του ναυτικού αποκλεισμού της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον πάροχο ναυτιλιακών δεδομένων Kpler.

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Christianna, με σημαία Λιβερίας, διέσχισε τα στενά μετά την εκφόρτωση 74.000 τόνων καλαμποκιού στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί, περνώντας από το νησί Λαράκ του Ιράν στο στενό γύρω στις 16:00 GMT τη Δευτέρα, σύμφωνα με στοιχεία του Kpler.

Ένα δεύτερο πλοίο, το δεξαμενόπλοιο Elpis με σημαία Κομορών, βρισκόταν κοντά στο νησί Λαράκ γύρω στις 11:00 GMT και πέρασε από το στενό γύρω στις 16:00 GMT.

Ήταν φορτωμένο με 31.000 τόνους μεθανόλης, έχοντας αναχωρήσει από το ιρανικό λιμάνι Μπουσέρ στις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία του Kpler.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα στοχεύει «πλοία όλων των κρατών που εισέρχονται ή αποχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές».

Ένα κινεζικό δεξαμενόπλοιο, το Rich Starry, διέσχισε επίσης το στενό κατά τη διάρκεια της νύχτας από Δευτέρα έως Τρίτη μέσω της εγκεκριμένης από το Ιράν θαλάσσιας διαδρομής ελέγχου νότια του νησιού Larak.

Ο Kpler δήλωσε ότι το πλοίο μετέφερε 31.500 τόνους μεθανόλης και είχε προορισμό το Sohar στο Ομάν, σύμφωνα με δεδομένα από τον αναμεταδότη του.

Μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου ναυτιλιακού περιοδικού Lloyd's List, ερμήνευσαν την διέλευση του κινεζικού πλοίου ως «δοκιμασία» του αποκλεισμού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ναυτιλιακοί αναλυτές έχουν προειδοποιήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων σύγκρουσης γύρω από το Στενό ότι τα σήματα των πλοίων στην περιοχή έχουν διαταραχθεί και παραποιηθεί, καθιστώντας δύσκολη την ακριβή παρακολούθηση.

Πλοία στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις

Το Rich Starry έχει καταχωριστεί από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των Ηνωμένων Πολιτειών ως πλοίο που τελεί υπό κυρώσεις για τους δεσμούς του με το Ιράν.

Το Elpis υπόκειται επίσης σε κυρώσεις των ΗΠΑ για δεσμούς με το Ιράν, αλλά το Christianna όχι.

Οι ιρανικές δυνάμεις ουσιαστικά έκλεισαν το Στενό μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Κυριακή τον δικό τους αποκλεισμό μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, χαρακτήρισε την Τρίτη την κίνηση των ΗΠΑ «επικίνδυνη και ανεύθυνη».

Ένα τέταρτο πλοίο, το δεξαμενόπλοιο Murlikishan με σημαία Μαδαγασκάρης, διέσχισε εν τω μεταξύ το στενό δυτικά στον Κόλπο το πρωί της Τρίτης μέσω της διαδρομής του νησιού Larak.

Ήταν άδειο και κατευθυνόταν προς το ιρακινό λιμάνι Χορ αλ Ζουμπάιρ, σύμφωνα με το σήμα του αναμεταδότη του, δήλωσε ο Kpler.

Έχει επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για εμπόριο που σχετίζεται με το Ιράν και πολλά από τα προηγούμενα ταξίδια της στον Κόλπο είχαν γίνει στο Ιράν, όπου προμηθεύτηκε ιρανική άσφαλτο και άσφαλτο για να τα μεταφέρει στην Ασία.