CENTCOM: Κανένα πλοίο δεν πέρασε από τον αμερικανικό αποκλεισμό του Ορμούζ το πρώτο 24ωρο

Καθώς ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ συνεχίζεται, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μέρος του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί ναύτες, πεζοναύτες και αεροπόροι σε δώδεκα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη εκτελούν την αποστολή του Προέδρου Τραμπ να «αποκλείσουν πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια».

«Κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών, κανένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X.

Η δήλωση πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός «επιβάλλεται αμερόληπτα» και αποσκοπεί μόνο στο να επηρεάσει τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια, και ότι άλλα που διέρχονται από το Ορμούζ θα έχουν «ελευθερία ναυσιπλοΐας».

More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026

