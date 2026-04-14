Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν λόγω ελπίδων για νέες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Δημήτρης Μάνωλης

Πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στο πεδίο πετρελαίου Brage, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μπέργκεν. 

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη, καθώς οι προσδοκίες για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μείωσαν τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία.

Η τιμή του διεθνούς δείκτη Brent σημείωσε οριακή πτώση 0,2% στα 99,14 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό πετρέλαιο υποχώρησε κατά 1,6% στα 97,48 δολάρια.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε με την Ουάσινγκτον σχετικά με μια πιθανή συμφωνία.

Τη Δευτέρα, οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά την εντολή του Τραμπ για αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ύστερα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων το Σαββατοκύριακο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε: «Μπορώ να σας πω ότι δεχθήκαμε τηλεφωνική κλήση από την άλλη πλευρά. Θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία».

Ξεχωριστά, οι New York Times ανέφεραν ότι το Ιράν πρότεινε την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου έως και πέντε χρόνια, πρόταση που απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ, οι οποίες ζητούν περίοδο 20 ετών.

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε επίσης ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη αντάλλαξαν προτάσεις για την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Πακιστάν, ωστόσο παραμένουν μακριά από συμφωνία.

Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνεται ότι οι συζητήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, με πιθανό δεύτερο γύρο απευθείας επαφών.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει επίσημα.

Οι δηλώσεις Τραμπ ενδέχεται να εκλήφθηκαν ως «ένδειξη πιθανής αποκλιμάκωσης», δήλωσε η Τζιατζία Γιανγκ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο James Cook της Αυστραλίας.

Ένας ακόμη λόγος για την πτώση των τιμών μπορεί να είναι η βραχυπρόθεσμη διόρθωση των αγορών μετά το άλμα της Δευτέρας, πρόσθεσε.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά εάν η Τεχεράνη αποφασίσει να καθυστερήσει τα πυρηνικά της σχέδια, κάτι που θα «μείωνε ουσιαστικά τις εντάσεις».

Ωστόσο, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) προειδοποίησε ότι οι τρέχουσες τιμές δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Παρά την υποχώρηση από τα 100 δολάρια, το πετρέλαιο παραμένει πολύ ακριβότερο σε σχέση με πριν από την έναρξη του πολέμου Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, όταν βρισκόταν περίπου στα 73 δολάρια.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε:
«Ο Απρίλιος ενδέχεται να είναι ακόμη χειρότερος από τον Μάρτιο, καθώς τον Μάρτιο παραλάβαμε φορτία που είχαν φορτωθεί πριν από την κρίση... ενώ τον Απρίλιο δεν φορτώνεται τίποτα».

«Όσο μεγαλύτερη είναι η διαταραχή, τόσο πιο σοβαρό γίνεται το πρόβλημα», πρόσθεσε.

Στη μηνιαία έκθεσή του, ο IEA ανέφερε ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου υπέστη τη «μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία» τον Μάρτιο, μειούμενη κατά 10,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στα 97 εκατ.

Τον περασμένο μήνα, και τα 32 μέλη του οργανισμού συμφώνησαν να διαθέσουν 400 εκατ. βαρέλια από τα αποθέματά τους για να περιορίσουν τις ελλείψεις, με τον Μπιρόλ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης.

«Τα 400 εκατ. βαρέλια είναι μόλις το 20% των αποθεμάτων μας. Έχουμε ακόμη το 80% διαθέσιμο. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε άμεσα, αν χρειαστεί», είπε.

Οι traders εξετάζουν επίσης πώς ο αμερικανικός αποκλεισμός θα επηρεάσει την παγκόσμια προσφορά ενέργειας, σύμφωνα με τον ερευνητή ενεργειακών πόρων Ραχμάν Νταϊγιάν.

Αν και μόνο ένα «μέτριο» ποσοστό της παγκόσμιας προσφοράς προέρχεται άμεσα από το Ιράν, οι τιμές μπορεί να αυξηθούν αν η σύγκρουση κλιμακωθεί και επηρεάσει τις μεταφορές από τον Περσικό Κόλπο.

Ορισμένες εταιρείες αναμένουν ότι η άνοδος των τιμών θα ενισχύσει τα κέρδη τους.

Η BP ανακοίνωσε ότι αναμένει «εξαιρετικά» αποτελέσματα από τη δραστηριότητα trading πετρελαίου για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε αντίθεση με το αδύναμο τέλος του 2025.

Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν άνοδο την Τρίτη, με τον δείκτη Nikkei 225 στην Ιαπωνία να κλείνει στο +2,4% και τον Kospi της Νότιας Κορέας στο +2,7%.

Οι χώρες της Ασίας που εξαρτώνται από την ενέργεια του Κόλπου έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις εξελίξεις.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν εξελιχθεί σε βασικό σημείο έντασης, καθώς το Ιράν απείλησε να επιτεθεί σε πλοία που τα διασχίζουν, σε αντίποινα για αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Σχεδόν το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τα στενά, γεγονός που έχει εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι οι τιμές ενδέχεται να κορυφωθούν τις επόμενες εβδομάδες, όσο η ναυσιπλοΐα παραμένει περιορισμένη.

«Θα δούμε υψηλές, και ίσως αυξανόμενες, τιμές ενέργειας μέχρι να αποκατασταθεί ουσιαστικά η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε.

