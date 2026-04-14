Οι ελπίδες για επανέναρξη διαλόγου ΗΠΑ - Ιράν «ρίχνουν» τις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα $100

Μετά την κατάρρευση των συνομιλιών του Σαββατοκύριακου στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ των δύο αντιπάλων, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι συνεχίζονται οι επαφές και υπάρχει πρόοδος προς μια συμφωνία

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Snapshot
  • Ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.
  • Παρά την αποτυχία πρόσφατων συνομιλιών, οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τον διάλογο με στόχο συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια εξαιτίας των ελπίδων για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
  • Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων συμμαχικών χωρών του ΝΑΤΟ, δεν υποστηρίζει τον αμερικανικό αποκλεισμό και ζητά την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.
  • Η εκεχειρία στην περιοχή είναι εύθραυστη, με αυξημένες απειλές και στρατιωτικές εντάσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.
Ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, προκαλώντας την οργή της Τεχεράνης και εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τη νευραλγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Ωστόσο, οι ελπίδες για διάλογο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου προσέφεραν κάποια ανακούφιση στις αγορές πετρελαίου, με τις τιμές αναφοράς να υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια την Τρίτη.

Μετά την κατάρρευση των συνομιλιών του Σαββατοκύριακου στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ των δύο αντιπάλων, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι συνεχίζονται οι επαφές και υπάρχει πρόοδος προς μια συμφωνία. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Shehbaz Sharif, ανέφερε επίσης ότι οι προσπάθειες για επίλυση της σύγκρουσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε ότι το Ιράν επικοινώνησε τη Δευτέρα εκφράζοντας επιθυμία για συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να εγκρίνει καμία συμφωνία που θα επιτρέπει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα πλοία πλην των δικών του, δηλώνοντας ότι η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο υπό ιρανικό έλεγχο και με καταβολή τέλους.

Οι επιπτώσεις είναι εκτεταμένες, καθώς πριν από την έναρξη της σύγκρουσης σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχονταν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον θα εμποδίσει ιρανικά πλοία, καθώς και όσα καταβάλλουν τέτοια τέλη, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε ιρανικά ταχύπλοα που θα πλησιάσουν τον αποκλεισμό θα «εξουδετερώνονται». Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε ναυτικές δυνάμεις και αντίποινα σε λιμάνια χωρών του Κόλπου.

Πρώτη διέλευση πλοίου μετά τον αποκλεισμό

Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης, το δεξαμενόπλοιο Rich Starry, κινεζικών συμφερόντων, διέσχισε τα Στενά την Τρίτη – το πρώτο μετά την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού τη Δευτέρα.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τη Σάρτζα, κοντά στο Ντουμπάι, με προορισμό την Κίνα, ενώ νωρίτερα είχε αλλάξει πορεία λίγο πριν προσεγγίσει τα Στενά.

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ επιβαρύνει περαιτέρω τις προοπτικές για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και την εφοδιαστική αλυσίδα, χωρίς να φαίνεται να απολαμβάνει σημαντική διεθνή στήριξη.

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, όπως η Βρετανία και η Γαλλία, ξεκαθάρισαν ότι δεν θα εμπλακούν στον αποκλεισμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαναλειτουργίας της θαλάσσιας οδού.

Παρά την αποτυχία των συνομιλιών, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, δήλωσε ότι υπήρξε «σημαντική πρόοδος» και ότι η Ουάσινγκτον κατέστησε σαφές πού μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός και πού όχι.

Όπως είπε, βασική θέση των ΗΠΑ είναι η απομάκρυνση κάθε εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από το Ιράν και η δημιουργία μηχανισμού επαλήθευσης ότι η χώρα δεν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα.

Εύθραυστη εκεχειρία

Η εκεχειρία που έβαλε τέλος σε έξι εβδομάδες αεροπορικών επιδρομών και ανταλλαγής πυρών φαίνεται να δοκιμάζεται, με μόλις μία εβδομάδα να απομένει έως τη λήξη της.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός θα εφαρμόζεται «αμερόληπτα» σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια, διευκρινίζοντας ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ιρανός στρατιωτικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις αμερικανικές ενέργειες «πειρατεία», προειδοποιώντας ότι εάν απειληθούν ιρανικά λιμάνια, κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο δεν θα είναι ασφαλές. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οποιοδήποτε στρατιωτικό πλοίο προσεγγίσει τα Στενά παραβιάζει την εκεχειρία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ιρανικό ναυτικό έχει «σχεδόν πλήρως καταστραφεί», προειδοποιώντας μέσω κοινωνικών δικτύων ότι κάθε πλοίο που θα πλησιάσει τον αποκλεισμό θα «εξουδετερώνεται άμεσα», με «γρήγορο και βίαιο τρόπο».

Με τον πόλεμο να προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ και τις τιμές ενέργειας να αυξάνονται, ο Τραμπ είχε αναστείλει την προηγούμενη εβδομάδα τους βομβαρδισμούς, αφού απείλησε να καταστρέψει «ολόκληρο τον πολιτισμό» του Ιράν αν δεν ανοίξουν τα Στενά.

Σε επιστολή προς τον ΟΗΕ, η Τεχεράνη ζήτησε αποζημιώσεις από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και η Ιορδανία, κατηγορώντας τις ότι διευκόλυναν τις επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με στόχο –όπως αναφέρει– τον έλεγχο περιοχών από τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε μάχες στον νότιο Λίβανο.

Η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ δεν εμπίπτουν στην εκεχειρία, θέση που απορρίπτει το Ιράν.

