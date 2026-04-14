Το Ιράν καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ
O ιρανός πρεσβευτής έστειλε επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη και στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας
Το Ιράν καταδίκασε ως σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας του τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια, τονίζοντας μέσω ΟΗΕ ότι πρόκειται για παράνομο μέτρο και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Το Ιράν καταδίκασε έντονα τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς» του, μετά την επιβολή θαλάσσιου αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος στοχοποιεί ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν.
Σύμφωνα με επιστολή του ιρανού πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, η «επιβολή αυτού του θαλάσσιου αποκλεισμού» συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της θάλασσας.
Ο Ιραβανί υπογράμμισε ότι η «παράνομη» ενέργεια των ΗΠΑ «εγείρει σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» και ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση στην ήδη τεταμένη περιοχή.