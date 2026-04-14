Πεζεσκιάν σε Μακρόν: Η Ε.Ε. να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δέχεται ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούν Πεζεσκιάν, κάλεσε την Ευρώπη να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι τόνισε την πρόθεση της Τεχεράνης να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μόνο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, καθώς «θεωρεί ότι οποιαδήποτε υπερβολή και συμπεριφορά εκτός των διεθνών κανόνων αποτελεί εμπόδιο για την επίτευξη μιας διαρκούς συμφωνίας».

«Η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο ενθαρρύνοντας τις ΗΠΑ να τηρήσουν αυτά τα πλαίσια», είπε ο Πεζεσκιάν στον Μακρόν. «Οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε απειλές, πιέσεις και στρατιωτικές ενέργειες όχι μόνο δεν αποτελούν λύση, αλλά και αυξάνουν την πολυπλοκότητα των ζητημάτων και θα επιδεινώσουν τα προβλήματα που η ίδια η αμερικανική πλευρά έχει δημιουργήσει».

