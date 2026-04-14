Ο Βανς «λυπάται» για την ήττα Όρμπαν αλλά θα συνεργαστεί καλά με τον Μάγκιαρ

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες Δευτέρα ότι τον «λυπεί» η ήττα του λαϊκιστή εθνικιστή απερχόμενου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της Κυριακής, σπεύδοντας να προσθέσει ότι η Ουάσιγκτον εννοεί να «συνεργαστεί» με τον διάδοχό του, τον δεξιό Πέτερ Μάγκιαρ, παρότι τάσσεται υπέρ δραστικών αλλαγών στη σχέση της Βουδαπέστης με την ΕΕ.

«Με λυπεί το ότι έχασε (…) αλλά είμαι σίγουρος πως θα συνεργαστούμε πολύ καλά με τον επόμενο ούγγρο πρωθυπουργό», είπε ο Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

«Ξέραμε πολύ καλά ότι υπήρχαν ισχυρές πιθανότητες ο Βίκτορ (Όρμπαν) να χάσει αυτές τις εκλογές», πρόσθεσε, μερικές ημέρες αφού ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη για να εκφράσει την υποστήριξη των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ στον πολιτικό που ταυτίστηκε με τη μετατροπή της Ουγγαρίας σε «ανελεύθερη δημοκρατία».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

