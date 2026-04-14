Ο Μερτς προτρέπει τον Νετανιάχου να τερματίσει τις μάχες στον Λίβανο και να αρχίσει συνομιλίες

O καγκελάριος της Γερμανίας εξέφρασε εξάλλου τη «βαθιά ανησυχία» του για την εξέλιξη της κατάστασης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παρότρυνε χθες Δευτέρα τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει διαταγή να λάβουν τέλος οι μάχες στον νότιο Λίβανο και να αρχίσει απευθείας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη λιβανική κυβέρνηση, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον κ. Νετανιάχου, ο κ. Μερτς εξέφρασε εξάλλου τη «βαθιά ανησυχία» του για την εξέλιξη της κατάστασης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και υπογράμμισε πως δεν πρέπει «να υπάρξει οποιαδήποτε de facto προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης», σύμφωνα με τον γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ακόμη στον ισραηλινό ομόλογό του ότι η «η Γερμανία είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει στο να είναι εγγυημένη η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο στενό του Χορμούζ», όμως μόνο μετά «τον τερματισμό των εχθροπραξιών» και «υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις», πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του καγκελάριου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική επίθεση με drones σε χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία

03:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προτρέπει τον Νετανιάχου να τερματίσει τις μάχες στον Λίβανο και να αρχίσει συνομιλίες

02:47ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Απρίλιος χειρότερος από τον Μάρτιο για τον ενεργειακό τομέα

02:29ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών δυνάμεων στη Χανίτα και στην αλ-Μαλικίγια

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Τεχεράνης

01:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για άνδρα που ήταν μεθυσμένος και έπεσε στον Θερμαϊκό

01:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απόδραση κρατουμένων από το Νοσοκομείο Τρικάλων

01:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους σε νησί των Κυκλάδων

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη Μέση Ανατολή»

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νέα 48ωρη απεργία των πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Συνελήφθη ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια των Massive Attack σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:36LIFESTYLE

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Σε κλινική αποτοξίνωσης μετά τη σύλληψη - Το βίντεο πριν την εισαγωγή που προκάλεσε αντιδράσεις

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σοκ για τον Πέδρο Σάντσεθ, η σύζυγός του κατηγορείται για διαφθορά

23:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται εν μέσω του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ

23:24LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Καλεί την βρετανική κυβέρνηση να εφαρμόσει το μέτρο της Ελλάδας για τα social mediα - Το «εύγε» του Άδωνι Γεωργιάδη

23:22ΚΟΣΜΟΣ

«Γιατί κανείς δεν μιλάει για τη φρίκη στο Σουδάν», αναρωτιέται και ο ΟΗΕ

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την νέα τάση αδυνατίσματος στην Κίνα: Τρώνε με πλαστική μεμβράνη και δεν καταπίνουν το φαγητό

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Χέιζ-Ντέιβις... πετάχτηκε για 19 ώρες στην Ινδία, προκειμένου να δει το Ταζ Μαχάλ!

23:06ΚΟΣΜΟΣ

IMO σε Τραμπ: Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το Στενό του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη: Χάος στα αεροδρόμια από τους νέους συνοριακούς ελέγχους - Τεράστιες ουρές και καθυστερήσεις

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

23:36LIFESTYLE

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Σε κλινική αποτοξίνωσης μετά τη σύλληψη - Το βίντεο πριν την εισαγωγή που προκάλεσε αντιδράσεις

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σοκ για τον Πέδρο Σάντσεθ, η σύζυγός του κατηγορείται για διαφθορά

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ξεκίνησε ο «πόλεμος των Στενών» - Ο Τραμπ αποκλείει το Ορμούζ, «θα σας βυθίσουμε» απειλεί το Ιράν - Για οικονομική καταστροφή προειδοποιεί ο ΟΗΕ

01:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους σε νησί των Κυκλάδων

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον 15χρονο - «Δεν είχε επικοινωνία, σε μισή ώρα κατέληξε»

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

17:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Πού αναμένονται λασποβροχές τα επόμενα 24ωρα

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Χέιζ-Ντέιβις... πετάχτηκε για 19 ώρες στην Ινδία, προκειμένου να δει το Ταζ Μαχάλ!

07:25LIFESTYLE

Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Μετά από απανωτές αποβολές, βίωσε το «θαύμα»: Γυναίκα περιγράφει το επώδυνο «ταξίδι» μέχρι την μητρότητα και συγκινεί το διαδίκτυο

09:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα το 2026 - Τα live που ήδη ξεχωρίζουν

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέο σόου Τραμπ: Παραγγέλνει McDonald's στο Οβάλ Γραφείο - Βίντεο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Στο δικαστήριο η «υπόθεση Πελικό» της Σουηδίας: Εξανάγκαζε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες

02:29ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών δυνάμεων στη Χανίτα και στην αλ-Μαλικίγια

23:24LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Καλεί την βρετανική κυβέρνηση να εφαρμόσει το μέτρο της Ελλάδας για τα social mediα - Το «εύγε» του Άδωνι Γεωργιάδη

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:49LIFESTYLE

Νίκος Πολυδερόπουλος: Το πρώτο Πάσχα με τον γιο του - «Κρατώ το δικό μου μικρό θαύμα»

21:56LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Αντί για την τεχνητή προτιμώ την φυσική νοημοσύνη και ας βρίσκεται σε ύφεση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ