Πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών δυνάμεων στη Χανίτα και στην αλ-Μαλικίγια

Με ομοβροντία ρουκετών και drones, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση

Γιάννης Καλύβας

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιπλέον επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων επιθέσεις με drones και ρουκέτες. Σε δηλώσεις που εξέδωσε σήμερα, η οργάνωση ανέφερε ότι έπληξε μια συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή της Χανίτα «με drone».

Επίσης, ανέφερε ότι αργότερα το βράδυ εξαπέλυσε ομοβροντία ρουκετών εναντίον μιας ξεχωριστής ομάδας ισραηλινών στρατιωτών στην αλ-Μαλικίγια, στον νότιο Λίβανο.

Η οργάνωση ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν «για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του» και ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ως παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό. Το Al Jazeera δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς.

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική επίθεση με drones σε χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία

03:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προτρέπει τον Νετανιάχου να τερματίσει τις μάχες στον Λίβανο και να αρχίσει συνομιλίες

02:47ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Απρίλιος χειρότερος από τον Μάρτιο για τον ενεργειακό τομέα

02:29ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών δυνάμεων στη Χανίτα και στην αλ-Μαλικίγια

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Τεχεράνης

01:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για άνδρα που ήταν μεθυσμένος και έπεσε στον Θερμαϊκό

01:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απόδραση κρατουμένων από το Νοσοκομείο Τρικάλων

01:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους σε νησί των Κυκλάδων

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη Μέση Ανατολή»

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νέα 48ωρη απεργία των πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Συνελήφθη ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια των Massive Attack σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:36LIFESTYLE

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Σε κλινική αποτοξίνωσης μετά τη σύλληψη - Το βίντεο πριν την εισαγωγή που προκάλεσε αντιδράσεις

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σοκ για τον Πέδρο Σάντσεθ, η σύζυγός του κατηγορείται για διαφθορά

23:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται εν μέσω του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ

23:24LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Καλεί την βρετανική κυβέρνηση να εφαρμόσει το μέτρο της Ελλάδας για τα social mediα - Το «εύγε» του Άδωνι Γεωργιάδη

23:22ΚΟΣΜΟΣ

«Γιατί κανείς δεν μιλάει για τη φρίκη στο Σουδάν», αναρωτιέται και ο ΟΗΕ

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την νέα τάση αδυνατίσματος στην Κίνα: Τρώνε με πλαστική μεμβράνη και δεν καταπίνουν το φαγητό

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Χέιζ-Ντέιβις... πετάχτηκε για 19 ώρες στην Ινδία, προκειμένου να δει το Ταζ Μαχάλ!

23:06ΚΟΣΜΟΣ

IMO σε Τραμπ: Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το Στενό του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη: Χάος στα αεροδρόμια από τους νέους συνοριακούς ελέγχους - Τεράστιες ουρές και καθυστερήσεις

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

23:36LIFESTYLE

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Σε κλινική αποτοξίνωσης μετά τη σύλληψη - Το βίντεο πριν την εισαγωγή που προκάλεσε αντιδράσεις

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σοκ για τον Πέδρο Σάντσεθ, η σύζυγός του κατηγορείται για διαφθορά

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ξεκίνησε ο «πόλεμος των Στενών» - Ο Τραμπ αποκλείει το Ορμούζ, «θα σας βυθίσουμε» απειλεί το Ιράν - Για οικονομική καταστροφή προειδοποιεί ο ΟΗΕ

01:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους σε νησί των Κυκλάδων

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον 15χρονο - «Δεν είχε επικοινωνία, σε μισή ώρα κατέληξε»

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

17:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Πού αναμένονται λασποβροχές τα επόμενα 24ωρα

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Χέιζ-Ντέιβις... πετάχτηκε για 19 ώρες στην Ινδία, προκειμένου να δει το Ταζ Μαχάλ!

07:25LIFESTYLE

Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Μετά από απανωτές αποβολές, βίωσε το «θαύμα»: Γυναίκα περιγράφει το επώδυνο «ταξίδι» μέχρι την μητρότητα και συγκινεί το διαδίκτυο

09:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα το 2026 - Τα live που ήδη ξεχωρίζουν

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέο σόου Τραμπ: Παραγγέλνει McDonald's στο Οβάλ Γραφείο - Βίντεο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Στο δικαστήριο η «υπόθεση Πελικό» της Σουηδίας: Εξανάγκαζε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες

02:29ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών δυνάμεων στη Χανίτα και στην αλ-Μαλικίγια

23:24LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Καλεί την βρετανική κυβέρνηση να εφαρμόσει το μέτρο της Ελλάδας για τα social mediα - Το «εύγε» του Άδωνι Γεωργιάδη

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:49LIFESTYLE

Νίκος Πολυδερόπουλος: Το πρώτο Πάσχα με τον γιο του - «Κρατώ το δικό μου μικρό θαύμα»

21:56LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Αντί για την τεχνητή προτιμώ την φυσική νοημοσύνη και ας βρίσκεται σε ύφεση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ