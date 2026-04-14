Βανς: Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Τεχεράνης

Συνέντευξη παραχώρησε στο Fox News, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζει Ντι Βανς, όπου ανέφερε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, τονίζοντας παράλληλα ότι οι επαφές κινούνται σε θετική κατεύθυνση και ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω σύγκλισης μέσω της διπλωματικής οδού.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών τόνισε ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει πλέον στην Τεχεράνη. «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας ο Βανς δήλωσε ότι η προσδοκία της διεθνούς κοινότητας είναι πως το Ιράν θα προχωρήσει σε βήματα που θα οδηγήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα στην περιοχή και την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της προόδου μέσω διπλωματικών κινήσεων από την Τεχεράνη.

«Το Βατικανό θα πρέπει να περιοριστεί σε ζητήματα ηθικής», σχολίασε επίσης ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ για τη στάση της Αγίας Έδρας που αφορούν σε διεθνή και πολιτικά ζητήματα.

