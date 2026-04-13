Ισπανία: Σοκ για τον Πέδρο Σάντσεθ, η σύζυγός του κατηγορείται για διαφθορά

Η έρευνα αφορά μία από τις υποθέσεις διαφθοράς στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η οικογένεια του Σοσιαλιστή ηγέτη και πρώην πολιτικοί του σύμμαχοι

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Ισπανία: Σοκ για τον Πέδρο Σάντσεθ, η σύζυγός του κατηγορείται για διαφθορά
Κατηγορίες για διαφθορά απαγγέλθηκαν εις βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ, συζύγου του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, έπειτα από δύο χρόνια ερευνών, σύμφωνα με απόφαση της δικαιοσύνης της Ισπανίας που ανακοινώθηκε σήμερα.

Δικαστής απήγγειλε κατηγορίες εναντίον της Γκόμεθ για υπεξαίρεση πόρων, αθέμιτη άσκηση επιρροής, διαφθορά και παράνομη ιδιοποίηση, σύμφωνα με απόφαση με ημερομηνία 11 Απριλίου.

Η έρευνα αφορά μία από τις υποθέσεις διαφθοράς στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η οικογένεια του Σοσιαλιστή ηγέτη και πρώην πολιτικοί του σύμμαχοι, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεθ.

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο ξεκίνησε την έρευνα τον Απρίλιο του 2024 για να διαπιστώσει αν η Γκόμεθ επωφελήθηκε από τη θέση της ως σύζυγος του πρωθυπουργού για να αποκομίσει προσωπικά οφέλη, κάτι που και οι δύο αρνούνται.

Η υπόθεση αφορά τη δημιουργία μιας έδρας στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, την οποία συνδιηύθυνε η Γκόμεθ, καθώς και τη φερόμενη χρήση δημόσιων μέσων και σχέσεων προς όφελος προσωπικών συμφερόντων.

Ο δικαστής Πεϊνάδο έκρινε ότι η έρευνά του έχει συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία για τα αδικήματα που αποδίδονται στην Γκόμεθ, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση. "Η έδρα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ιδιωτικής επαγγελματικής ανέλιξης του προσώπου που ερευνάται", εξηγεί στην απόφασή του.

Η Μπεγκόνια Γκόμεθ, 55 ετών, η οποία αυτή τη στιγμή συνοδεύει τον σύζυγό της σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες εναντίον της συζύγου του προσπάθεια της ισπανικής δεξιάς να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνησή του, ενώ η αντιπολίτευση έχει ζητήσει την παραίτησή του.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από καταγγελία μιας οργάνωσης κατά της διαφθοράς η οποία έχει διασυνδέσεις με την άκρα δεξιά.

Εξάλλου ο αδελφός του πρωθυπουργού, ο Νταβίντ Σάντσεθ, εμπλέκεται σε ξεχωριστή υπόθεση αθέμιτης άσκησης επιρροής που σχετίζεται με τον διορισμό του σε περιφερειακή διοίκηση.

Παράλληλα ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες η δίκη του πρώην στενού συνεργάτη του Σάντσεθ και πρώην υπουργού Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος , ο οποίος επίσης κατηγορείται για διαφθορά.

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σοκ για τον Πέδρο Σάντσεθ, η σύζυγός του κατηγορείται για διαφθορά

