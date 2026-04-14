Ύποπτα στοιχήματα πριν από μεγάλες αμερικανικές αποφάσεις: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν

«Ανησυχητικά» σημάδια εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών εντός της κυβέρνησης Τραμπ, καταγράφουν αναλυτές με αφορμή και όσα συμβαίνουν στο Ιράν.

Τον Απρίλιο του 2026, παρατηρήθηκαν ασυνήθιστα ακριβή στοιχήματα από νέους λογαριασμούς σχετικά με την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις.

Όπως αναφέρει το ελβετικό srf.ch τον τελευταίο χρόνο, έχουν συμβεί επανειλημμένα ύποπτες συμφωνίες. Φέρονται μάλιστα να εμπλέκονται εκατομμύρια άτομα και λέγεται ότι στο... χορό έχουν μπει και οι υψηλόβαθμοι κύκλοι.

Είτε πρόκειται για δασμούς των ΗΠΑ είτε για στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα ή το Ιράν: Κατά την προετοιμασία για αυτές τις αποφάσεις, πραγματοποιούνται τακτικά εμφανείς συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο ισχυρισμός συμπληρώνεται με την αναφορά ότι επενδυτές στοιχημάτισαν στις σωστές τάσεις και κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια στη διαδικασία.

Άντριου Βερστάιν: Ο χρόνος των συναλλαγών είναι κάτι παραπάνω από ύποπτος

Ο Άντριου Βερστάιν είναι καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και ειδικεύεται στο insider trading. «Ο χρόνος των συναλλαγών είναι κάτι παραπάνω από ύποπτος», λέει. Ενώ είναι άγνωστο ποιος κρύβεται πίσω από τις συναλλαγές, όλες είναι «εξαιρετικά ύποπτες και ανησυχητικές», σύμφωνα με τον Βερστάιν.

Σε κάθε περίπτωση εκατομμύρια δολάρια διακυβεύονται. Κάποιος φέρεται να κέρδισε μισό εκατομμύριο δολάρια στοιχηματίζοντας ακριβώς πριν από την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο

Άλλοι έβγαλαν εκατομμύρια στοιχηματίζοντας σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου λίγες ώρες πριν από την στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν. «Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η χρονική στιγμή είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτη», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών

Τι λέει ο Μάικλ Ρούμπιν

Από την πλευρά του ο πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικός σε θέματα των κρατών της Μέσης Ανατολής, Μάικλ Ρούμπιν κάνει ευθέως λόγο για διαφθορά.

Ο Μάικλ Ρούμπιν, συνεργαζόμενος πλέον με το think tank American Enterprise Institute στην Ουάσιγκτον, χρησιμοποιεί ακόμη πιο σκληρές λέξεις: «Μοιάζει με διαφθορά, μυρίζει διαφθορά και όπως λέει η αγγλική παροιμία: Αν κάτι μοιάζει με πάπια και κράζει σαν πάπια, τότε πιθανότατα είναι πάπια», λέει ο Ρούμπιν.

„Wenn etwas aussieht wie eine Ente, und quakt wie eine Ente, dann ist es vermutlich eine Ente.“



Sagt, Michael Rubin, zur Korruption in der Regierung Trump.

https://t.co/RxHEjj6oUD — Remo Reget (@Dies___Das) April 10, 2026

Ο Ρούμπιν εργαζόταν κάποτε στο Πεντάγωνο. «Τότε, όλοι οι υπάλληλοι της κυβέρνησης με εξουσία λήψης αποφάσεων έπρεπε να αποκαλύψουν τα προσωπικά τους χαρτοφυλάκια – για να αποκλειστούν οι συγκρούσεις συμφερόντων», λέει.

Τι είναι το Polymarket

Το Polymarket είναι η μεγαλύτερη αποκεντρωμένη αγορά προβλέψεων στον κόσμο, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να "στοιχηματίζουν" πάνω στην έκβαση πραγματικών γεγονότων. Η πλατφόρμα λειτουργεί μέσω της τεχνολογίας blockchain (συγκεκριμένα στο δίκτυο Polygon) και χρησιμοποιεί έξυπνα συμβόλαια για την εκτέλεση των συναλλαγών.

Η πλατφόρμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, παρέχοντας συχνά αποδόσεις σε πραγματικό χρόνο που θεωρούνται από πολλούς πιο ακριβείς από τις παραδοσιακές δημοσκοπήσεις:

Πολιτική: Εκλογές, νομοσχέδια και διεθνείς σχέσεις.

Εκλογές, νομοσχέδια και διεθνείς σχέσεις. Κρυπτονομίσματα: Προβλέψεις τιμών για Bitcoin, Ethereum και άλλα.

Προβλέψεις τιμών για Bitcoin, Ethereum και άλλα. Αθλητισμός: Αποτελέσματα αγώνων (π.χ. NBA, Champions League).

Αποτελέσματα αγώνων (π.χ. NBA, Champions League). Επικαιρότητα & Γεωπολιτική: Στρατιωτικές συγκρούσεις, επιστημονικές ανακαλύψεις ή ακόμα και ημερομηνίες εκεχειρίας

Πόσο ψηλά φτάνει η υπόθεση;

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, η διαφθορά φτάνει μέχρι την κορυφή της κυβέρνησης: Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, φέρεται να επιχείρησε να αγοράσει αποθέματα όπλων λίγο πριν από την επίθεση στο Ιράν. Το Πεντάγωνο, ωστόσο, αρνείται αυτή την πληροφορία.

Ο Μάικλ Ρούμπιν βρίσκει την υποψία σοκαριστική. Διότι: «Όσο υψηλότερη είναι η κατάταξη, τόσο μεγαλύτερη επιρροή έχουν οι αποφάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές».

Ο καθηγητής Άντριου Βερστάιν προσθέτει: Ενώ υπάρχουν πολιτικοί σε κάθε χώρα που μερικές φορές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη θέση τους, η υπόθεση Χέγκσεθ, ξεπερνά οτιδήποτε άλλο. Η απλή προσπάθεια του Χέγκσεθ, να πλουτίσει αποτελεί βάση για μια εσωτερική έρευνα, λέει ο Βερστάιν.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) διευθύνεται από έναν υποστηρικτή του Τραμπ. Και μέχρι στιγμής, έχει παραμείνει ανενεργή. Ο οργανισμός που ρυθμίζει τις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης – η CFTC – έχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Επιπλέον, μερικές φορές δεν διαθέτει επαρκή εμπειρογνωμοσύνη.

Ο Άντριου Βερστάιν επικρίνει την έλλειψη εποπτείας, ιδίως σε πλατφόρμες πρόβλεψης όπως το Polymarket, οι οποίες βασίζονται στο blockchain και τα κρυπτονομίσματα και όπου οι συναλλαγές είναι ανώνυμες. «Με τις μετοχές ή τα δικαιώματα προαίρεσης, υπάρχουν διαδικασίες για να διαπιστωθεί ποιος έκανε συναλλαγές. Αλλά με το Polymarket, αυτή η γνώση είναι ελλιπής», σημειώνει.

Διαβάστε επίσης