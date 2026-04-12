Πώς τα AI βίντεο τύπου Lego έγιναν ισχυρό εργαλείο προπαγάνδας του Ιράν

Ο άνθρωπος πίσω από τα viral κλιπ περιγράφει πώς τα φτιάχνει, την ώρα που αναλυτές τα χαρακτηρίζουν ισχυρό εργαλείο επιρροής

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στιγμιότυπο από τα AI βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ

  • Βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη σε στυλ Lego προωθούν προπαγάνδα υπέρ του Ιράν, παρουσιάζοντας πολιτικά πρόσωπα και σκηνές πολέμου.
  • Η εταιρεία Explosive Media παραδέχεται ότι συνεργάζεται με την ιρανική κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας την αισθητική Lego για να απευθυνθεί σε παγκόσμιο κοινό.
  • Τα βίντεο περιέχουν ανακριβείς πληροφορίες και θεωρίες συνωμοσίας, ενώ διαδίδονται ευρέως μέσω κοινωνικών δικτύων και κρατικών μέσων του Ιράν και της Ρωσίας.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει τη γρήγορη παραγωγή περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την επιρροή και τη διάδοση εναλλακτικών αφηγήσεων.
  • Πρόκειται για μια νέα μορφή ψηφιακής διπλωματίας που παρακάμπτει τα παραδοσιακά μέσα και αυξάνει τον κίνδυνο παραπληροφόρησης και κλιμάκωσης συγκρούσεων.
Βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και θυμίζουν ταινίες Lego, αλλά περιλαμβάνουν σκηνές πολέμου, θανάτου και πολιτικά πρόσωπα, έχουν γίνει viral στα social media, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι πρόκειται για ισχυρή μορφή προπαγάνδας υπέρ του Ιράν.

Σύμφωνα με το podcast Top Comment του BBC, οι δημιουργοί αυτών των βίντεο επιδιώκουν να προωθήσουν συγκεκριμένα πολιτικά αφηγήματα, κυρίως απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αισθητική Lego και το περιεχόμενο προπαγάνδας

Με την πρώτη ματιά, τα βίντεο μοιάζουν με σκηνές από ταινία Lego, με πιο ζωντανή και γρήγορη απεικόνιση.

Ωστόσο, το περιεχόμενό τους περιλαμβάνει παιδιά που πεθαίνουν, μαχητικά αεροσκάφη και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενσωματώνοντας πολιτικά μηνύματα.

Κεντρική αφήγηση είναι ότι το Ιράν αντιστέκεται σε έναν «πανίσχυρο παγκόσμιο καταπιεστή», δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Explosive Media και ο «Mr Explosive»

Οι δημοσιογράφοι μίλησαν με εκπρόσωπο της Explosive Media, γνωστό ως «Mr Explosive», έναν έμπειρο διαχειριστή social media.

Αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την ιρανική κυβέρνηση, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι το καθεστώς αποτελεί «πελάτη» της εταιρείας - κάτι που δεν είχε επιβεβαιωθεί δημόσια στο παρελθόν.

Η ομάδα του αποτελείται από λιγότερα από δέκα άτομα, που χρησιμοποιούν την αισθητική Lego «επειδή είναι μια παγκόσμια γλώσσα».

Τα αφηγήματα και οι θεωρίες συνωμοσίας

Σε ένα από τα βίντεο, ο Τραμπ εμφανίζεται να πέφτει σε δίνη εγγράφων του «φακέλου Έπσταϊν», με στίχους που αναφέρουν ότι «τα μυστικά διαρρέουν».

Σε άλλο, ο Τζορτζ Φλόιντ παρουσιάζεται κάτω από το γόνατο αστυνομικού, ενώ ακούγεται ότι το Ιράν «στέκεται για όλους όσους έχουν αδικηθεί».

Ο «Mr Explosive» συνδέει τα αρχεία Epstein με θεωρίες χωρίς αποδείξεις, όπως ισχυρισμούς περί κανιβαλισμού που φέρονται να σχετίζονται με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο όρος «Slopaganda» και η επιρροή

Η ειδικός σε θέματα προπαγάνδας, Έμμα Μπράιαντ, σημειώνει ότι ο όρος «Slopaganda» - που συνδυάζει την έννοια του «AI slop» με την προπαγάνδα - δεν αποτυπώνει πλήρως τη δύναμη αυτών των «εξαιρετικά εξελιγμένων» βίντεο.

Εκτιμάται ότι έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ανακρίβειες και παραπληροφόρηση

Τα βίντεο περιέχουν συχνά ανακριβείς πληροφορίες. Σε ένα από αυτά, παρουσιάζεται η σύλληψη Αμερικανού πιλότου από το Ιράν. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει ότι ο πιλότος διασώθηκε από ειδικές δυνάμεις στις 4 Απριλίου και μεταφέρθηκε για θεραπεία στο Κουβέιτ.

Ο «Mr Explosive» αμφισβητεί αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι «πιθανώς δεν υπήρχε κανένας χαμένος πιλότος» και ότι η αποστολή αφορούσε «κλοπή ουρανίου».

Τα βίντεο διαμοιράζονται ευρέως, ακόμη και από κρατικά μέσα του Ιράν και της Ρωσίας, φτάνοντας σε εκατομμύρια χρήστες.

Influencers, όπως λογαριασμοί στο TikTok, τα παρουσιάζουν ως «ακριβή», ενισχύοντας την εναλλακτική αφήγηση.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με την Έμμα Μπράιαντ, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στο Ιράν να απευθύνεται πιο αποτελεσματικά σε δυτικό κοινό, χρησιμοποιώντας εργαλεία εκπαιδευμένα σε δυτικά δεδομένα.

Σύνδεση με τον πόλεμο και την επικαιρότητα

Η δημοτικότητα των βίντεο αυξήθηκε μετά τη σύγκρουση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε Ιράν, Λίβανο και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τα βίντεο παρουσιάζουν συχνά καταστροφές υποδομών στον Κόλπο, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι περιορισμένες.

Πραγματικός χρόνος και «εναλλακτικές ειδήσεις»

Το περιεχόμενο δημιουργείται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και πριν από επίσημες ανακοινώσεις, όπως στην περίπτωση βίντεο για κατάπαυση του πυρός. Αυτό ενισχύει την επιρροή τους και τη διάδοση εναλλακτικών αφηγήσεων.

Σχέσεις με την ιρανική κυβέρνηση

Ο «Mr Explosive» παραδέχεται ότι η ιρανική κυβέρνηση είναι πελάτης, δηλώνοντας ότι είναι «τιμή να εργάζεται για την πατρίδα». Απορρίπτει τις διαδηλώσεις στο Ιράν ως «πραξικόπημα» που χρηματοδοτήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατηγορίες για στερεότυπα και λογοκρισία

Απορρίπτει επίσης κατηγορίες περί αντισημιτισμού, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενο είναι «αντι-σιωνιστικό». Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν παραμένει περιορισμένη, με τη χώρα να κατατάσσεται χαμηλά στην ελευθερία του Τύπου.

Μια νέα μορφή ψηφιακής διπλωματίας

Παρά το κλείσιμο λογαριασμών από πλατφόρμες, νέοι παρόμοιοι εμφανίζονται συνεχώς.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για μια νέα μορφή επιθετικής διαδικτυακής διπλωματίας, που παρακάμπτει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και ενισχύει τον κίνδυνο παραπληροφόρησης και κλιμάκωσης.

22:34TRAVEL

Οι πιο οικονομικοί προορισμοί στον κόσμο για το 2026 - Κανένας ευρωπαϊκός στη λίστα

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ιστορική νίκη Μάγιαρ - Ο Όρμπαν έχασε τις εκλογές έπειτα από 16 χρόνια

22:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο παίρνει φωτιά: Το Ορμούζ απειλεί να τινάξει τις τιμές στον αέρα

22:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Νωρίτερα η καταβολή τους - Οι ημερομηνίες

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα AI βίντεο τύπου Lego έγιναν ισχυρό εργαλείο προπαγάνδας του Ιράν

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Της Διακαινησίμου: Γιατί ονομάζεται έτσι η εβδομάδα μετά το Πάσχα

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο ανήμερα του Πάσχα - Τέσσερις τραυματίες

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Διαδηλώσεις για την άνοδο των καυσίμων - Διαλύθηκαν από την αστυνομία

21:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Επιτυχία για την Εθνική γυναικών χάντμπολ: Προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικά Ευρωπαϊκού

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Δένδια στον Έβρο το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλιμπάφ σε Τραμπ: «Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε, και αν έρθετε με λογική, θα ανταποκριθούμε»

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Το Λονδίνο αναστέλλει τη συμφωνία για επιστροφή των Τσάγκος στον Μαυρίκιο - Ο Τραμπ απέσυρε το «ναι»

21:08ΚΟΣΜΟΣ

«Πεθαίνει» το Λας Βέγκας - Το στοίχημα της σαγήνης: Blackjack με χορεύτριες

20:59LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαρία Πολύζου: «Όταν πέρασε η κόρη μου στο Πανεπιστήμιο, έμαθα ότι έχω καρκίνο»

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη στην Άγκυρα ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης

20:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Θρίαμβος της Μάντσεστερ Σίτι και πλησιάζει την κορυφή

20:41BOMBER

Η Τουρκάλα τραγουδίστρια που… ζητά και τα ρέστα

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράζβαν Λουτσέσκου: «Νιώθω πως δεν επικοινώνησα αρκετά με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαϊάμι: Κατεδάφισαν ξενοδοχείο 23 ορόφων μέσα 20 δευτερόλεπτα - Εντυπωσιακό βίντεο

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις – Ρεκόρ συμμετοχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από την Τρίτη - Πού αναμένονται βροχές μέχρι την Κυριακή του Θωμά

20:41BOMBER

Η Τουρκάλα τραγουδίστρια που… ζητά και τα ρέστα

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις – Ρεκόρ συμμετοχής

07:25LIFESTYLE

Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

20:59LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαρία Πολύζου: «Όταν πέρασε η κόρη μου στο Πανεπιστήμιο, έμαθα ότι έχω καρκίνο»

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ιστορική νίκη Μάγιαρ - Ο Όρμπαν έχασε τις εκλογές έπειτα από 16 χρόνια

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλιμπάφ σε Τραμπ: «Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε, και αν έρθετε με λογική, θα ανταποκριθούμε»

21:08ΚΟΣΜΟΣ

«Πεθαίνει» το Λας Βέγκας - Το στοίχημα της σαγήνης: Blackjack με χορεύτριες

19:57LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Συγκίνησε το διαδίκτυο παίζοντας ξανά κλαρίνο, έναν χρόνο μετά το ατύχημα

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνει η Τουρκία: «Μπορούμε να εισβάλουμε στο Ισραήλ, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Τα επικά ευτράπελα που συνέβησαν το βράδυ της Ανάστασης

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: ΙΧ μπήκε κάθετα στον δρόμο - Έπεσε πάνω του μηχανή

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Της Διακαινησίμου: Γιατί ονομάζεται έτσι η εβδομάδα μετά το Πάσχα

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό πολεμικό σκάφος απειλεί και διώχνει αμερικανικό αντιτορπιλικό στα Στενά του Ορμούζ - Βίντεο

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο του πολέμου - Ο Τραμπ ετοιμάζεται για αποκλεισμό, «σε θανάσιμη δίνη ο εχθρός» λένε οι Ιρανοί

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο ανήμερα του Πάσχα - Τέσσερις τραυματίες

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 88χρονος οδηγός, τρεις τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ