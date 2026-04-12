Πώς τα AI βίντεο τύπου Lego έγιναν ισχυρό εργαλείο προπαγάνδας του Ιράν

Στιγμιότυπο από τα AI βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ

Snapshot Βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη σε στυλ Lego προωθούν προπαγάνδα υπέρ του Ιράν, παρουσιάζοντας πολιτικά πρόσωπα και σκηνές πολέμου.

Η εταιρεία Explosive Media παραδέχεται ότι συνεργάζεται με την ιρανική κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας την αισθητική Lego για να απευθυνθεί σε παγκόσμιο κοινό.

Τα βίντεο περιέχουν ανακριβείς πληροφορίες και θεωρίες συνωμοσίας, ενώ διαδίδονται ευρέως μέσω κοινωνικών δικτύων και κρατικών μέσων του Ιράν και της Ρωσίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει τη γρήγορη παραγωγή περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την επιρροή και τη διάδοση εναλλακτικών αφηγήσεων.

Πρόκειται για μια νέα μορφή ψηφιακής διπλωματίας που παρακάμπτει τα παραδοσιακά μέσα και αυξάνει τον κίνδυνο παραπληροφόρησης και κλιμάκωσης συγκρούσεων. Snapshot powered by AI

Βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και θυμίζουν ταινίες Lego, αλλά περιλαμβάνουν σκηνές πολέμου, θανάτου και πολιτικά πρόσωπα, έχουν γίνει viral στα social media, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι πρόκειται για ισχυρή μορφή προπαγάνδας υπέρ του Ιράν.

Σύμφωνα με το podcast Top Comment του BBC, οι δημιουργοί αυτών των βίντεο επιδιώκουν να προωθήσουν συγκεκριμένα πολιτικά αφηγήματα, κυρίως απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αισθητική Lego και το περιεχόμενο προπαγάνδας

Με την πρώτη ματιά, τα βίντεο μοιάζουν με σκηνές από ταινία Lego, με πιο ζωντανή και γρήγορη απεικόνιση.

Ωστόσο, το περιεχόμενό τους περιλαμβάνει παιδιά που πεθαίνουν, μαχητικά αεροσκάφη και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενσωματώνοντας πολιτικά μηνύματα.

Κεντρική αφήγηση είναι ότι το Ιράν αντιστέκεται σε έναν «πανίσχυρο παγκόσμιο καταπιεστή», δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Explosive Media και ο «Mr Explosive»

Οι δημοσιογράφοι μίλησαν με εκπρόσωπο της Explosive Media, γνωστό ως «Mr Explosive», έναν έμπειρο διαχειριστή social media.

Αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την ιρανική κυβέρνηση, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι το καθεστώς αποτελεί «πελάτη» της εταιρείας - κάτι που δεν είχε επιβεβαιωθεί δημόσια στο παρελθόν.

Η ομάδα του αποτελείται από λιγότερα από δέκα άτομα, που χρησιμοποιούν την αισθητική Lego «επειδή είναι μια παγκόσμια γλώσσα».

Τα αφηγήματα και οι θεωρίες συνωμοσίας

Σε ένα από τα βίντεο, ο Τραμπ εμφανίζεται να πέφτει σε δίνη εγγράφων του «φακέλου Έπσταϊν», με στίχους που αναφέρουν ότι «τα μυστικά διαρρέουν».

Σε άλλο, ο Τζορτζ Φλόιντ παρουσιάζεται κάτω από το γόνατο αστυνομικού, ενώ ακούγεται ότι το Ιράν «στέκεται για όλους όσους έχουν αδικηθεί».

Ο «Mr Explosive» συνδέει τα αρχεία Epstein με θεωρίες χωρίς αποδείξεις, όπως ισχυρισμούς περί κανιβαλισμού που φέρονται να σχετίζονται με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο όρος «Slopaganda» και η επιρροή

Η ειδικός σε θέματα προπαγάνδας, Έμμα Μπράιαντ, σημειώνει ότι ο όρος «Slopaganda» - που συνδυάζει την έννοια του «AI slop» με την προπαγάνδα - δεν αποτυπώνει πλήρως τη δύναμη αυτών των «εξαιρετικά εξελιγμένων» βίντεο.

Εκτιμάται ότι έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ανακρίβειες και παραπληροφόρηση

Τα βίντεο περιέχουν συχνά ανακριβείς πληροφορίες. Σε ένα από αυτά, παρουσιάζεται η σύλληψη Αμερικανού πιλότου από το Ιράν. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει ότι ο πιλότος διασώθηκε από ειδικές δυνάμεις στις 4 Απριλίου και μεταφέρθηκε για θεραπεία στο Κουβέιτ.

Ο «Mr Explosive» αμφισβητεί αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι «πιθανώς δεν υπήρχε κανένας χαμένος πιλότος» και ότι η αποστολή αφορούσε «κλοπή ουρανίου».

Τα βίντεο διαμοιράζονται ευρέως, ακόμη και από κρατικά μέσα του Ιράν και της Ρωσίας, φτάνοντας σε εκατομμύρια χρήστες.

Influencers, όπως λογαριασμοί στο TikTok, τα παρουσιάζουν ως «ακριβή», ενισχύοντας την εναλλακτική αφήγηση.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με την Έμμα Μπράιαντ, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στο Ιράν να απευθύνεται πιο αποτελεσματικά σε δυτικό κοινό, χρησιμοποιώντας εργαλεία εκπαιδευμένα σε δυτικά δεδομένα.

?BREAKING: Iran just dropped another AI LEGO video…



And somehow, it’s a more accurate summary of the U.S. government than anything coming out of the U.S. government. pic.twitter.com/TKOFXMHrWq

— Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) April 9, 2026



Σύνδεση με τον πόλεμο και την επικαιρότητα

Η δημοτικότητα των βίντεο αυξήθηκε μετά τη σύγκρουση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε Ιράν, Λίβανο και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τα βίντεο παρουσιάζουν συχνά καταστροφές υποδομών στον Κόλπο, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι περιορισμένες.

Πραγματικός χρόνος και «εναλλακτικές ειδήσεις»

Το περιεχόμενο δημιουργείται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και πριν από επίσημες ανακοινώσεις, όπως στην περίπτωση βίντεο για κατάπαυση του πυρός. Αυτό ενισχύει την επιρροή τους και τη διάδοση εναλλακτικών αφηγήσεων.

An Iranian rapper has released a Trump diss track.



AI was used to make the video clips which portray a Lego style.



The lyrics imply Trump invaded Iran for oil and stock money, but the war was lost. pic.twitter.com/eNViCEH2T9

— Justin Theory (@realJustATheory) April 10, 2026



Σχέσεις με την ιρανική κυβέρνηση

Ο «Mr Explosive» παραδέχεται ότι η ιρανική κυβέρνηση είναι πελάτης, δηλώνοντας ότι είναι «τιμή να εργάζεται για την πατρίδα». Απορρίπτει τις διαδηλώσεις στο Ιράν ως «πραξικόπημα» που χρηματοδοτήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατηγορίες για στερεότυπα και λογοκρισία

Απορρίπτει επίσης κατηγορίες περί αντισημιτισμού, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενο είναι «αντι-σιωνιστικό». Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν παραμένει περιορισμένη, με τη χώρα να κατατάσσεται χαμηλά στην ελευθερία του Τύπου.

Iran’s Lego AI videos aren’t hesitating. pic.twitter.com/Oxk4o2KSkT

— Shiv Aroor (@ShivAroor) March 27, 2026



Μια νέα μορφή ψηφιακής διπλωματίας

Παρά το κλείσιμο λογαριασμών από πλατφόρμες, νέοι παρόμοιοι εμφανίζονται συνεχώς.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για μια νέα μορφή επιθετικής διαδικτυακής διπλωματίας, που παρακάμπτει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και ενισχύει τον κίνδυνο παραπληροφόρησης και κλιμάκωσης.

