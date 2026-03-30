Οι τεχνολογικοί γίγαντες απομακρύνονται από την deepfake πορνογραφία με την βοήθεια του AI

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η υποχώρηση αυτή λαμβάνει χώρα, την ώρα που η ενήλικη ψυχαγωγία συνεχίζει να ασκεί σημαντική επιρροή στους καταναλωτές

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

  • Οι τεχνολογικοί γίγαντες αποσύρονται από τη δημιουργία deepfake πορνογραφίας λόγω νομικών κινδύνων και ζημιών στη φήμη τους.
  • Η OpenAI ακύρωσε τη λειτουργία «adult mode» του ChatGPT εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια και την πρόσβαση ανηλίκων σε ερωτικό περιεχόμενο.
  • Η βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων έχει παραδοσιακά προωθήσει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και έχει σημαντική επιρροή στην καινοτομία του διαδικτύου.
  • Η ζήτηση για ερωτικό περιεχόμενο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται, ενώ η μοναξιά ωθεί πολλούς Αμερικανούς σε σχέσεις με AI chatbots.
  • Η μεγαλύτερη πορνογραφική ιστοσελίδα παγκοσμίως είχε πολύ περισσότερες προβολές από δημοφιλείς πλατφόρμες streaming όπως το Netflix και το Disney+.
Οι τεχνολογικοί γίγαντες φαίνεται να απομακρύνονται από την δημιουργία deepfake πορνογραφίας με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω των αυξανόμενων νομικών κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουν, αλλά και λόγω των πληγμάτων που μπορεί να υποστεί η φήμη τους, εγκαταλείποντας έναν κλάδο που αποτελεί κινητήριο δύναμη της τεχνολογικής καινοτομίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η υποχώρηση αυτή λαμβάνει χώρα, την ώρα που η ψυχαγωγία ενηλίκων συνεχίζει να ασκεί σημαντική επιρροή στους καταναλωτές και, αν και είναι δύσκολο να καταγραφεί, η ζήτηση για ερωτικό περιεχόμενο που δημιουργείται με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί.

Την περασμένη εβδομάδα, η OpenAI ακύρωσε την κυκλοφορία του «adult mode», μιας λειτουργίας του ChatGPT που θα επιτρέπει σε επαληθευμένους ενήλικες χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ερωτικό περιεχόμενο, εν μέσω ανησυχιών από επενδυτές και εσωτερικές ομάδες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας.

Οι επενδυτές τρομοκρατήθηκαν αφού το chatbot Grok της xAI δημιουργούσε παράνομο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κατόπιν αιτήματος, και ακόμη και μετά την έκδοση μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, οι χρήστες μπορούσαν ακόμα να δημιουργούν σεξουαλικές εικόνες χωρίς συναίνεση.

Η OpenAI ανησυχούσε επίσης για την πρόσβαση ανηλίκων σε ερωτικό περιεχόμενο, καθώς το ChatGPT δεν κατάφερε να προβλέψει την ηλικία των χρηστών με ποσοστό σφάλματος που ξεπερνούσε το 10%.

«[Η OpenAI] δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγικότητας και όχι στον τομέα του ψυχαγωγικού περιεχομένου. Έπρεπε να κάνουν μια επιλογή… και δεν θέλουν την πίεση των ρυθμιστικών αρχών», δήλωσε η Tracey Follows, μια μελλοντολόγος που μελετά τη διασταύρωση της τεχνολογίας και των ανθρώπων, στο Axios. «Δεν αξίζει τον κόπο».

Η βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων λειτουργεί από καιρό ως καταλύτης για την εμπορευματοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών, επιταχύνοντας τη χρήση τους σε άλλους τομείς, από τα βίντεο στο σπίτι έως τις πλατφόρμες streaming, σχολιάζει το δημοσίευμα.

«Μπορείς σχεδόν να πεις ότι αυτοί εφηύραν το ηλεκτρονικό εμπόριο», δήλωσε στο Axios ο Frederick Lane, συγγραφέας που έχει γράψει ένα βιβλίο για την επιχειρηματικότητα στον χώρο της πορνογραφίας.

Οι νόμοι και οι περιορισμοί περί αισχρότητας ανάγκασαν επίσης τη βιομηχανία ενηλίκων να υιοθετήσει αναδυόμενες τεχνολογίες για να παραμείνει μπροστά από τους κανονισμούς. «Αν υπήρχε κάποιο επιχειρηματικό μοντέλο για να αποσπάσει τα χρήματα των καταναλωτών, το δοκίμαζαν», εξήγησε ο Lane.

«Κάθε σκαλοπάτι αυτής της κλίμακας περιεχομένου απαιτεί όλο και ταχύτερες ταχύτητες μετάδοσης», σημείωσε ο Lane, τονίζοντας ότι οι προγραμματιστές με εμπειρία στον κλάδο έγιναν περιζήτητοι μόλις αυξήθηκε η ζήτηση για τέτοιο περιεχόμενο.

Ακόμα και σήμερα, η βιομηχανία ψυχαγωγίας για ενήλικες οδηγεί την καινοτομία και τα κλικ σε μια σελίδα στο διαδίκτυο. Η νούμερο 1 πορνογραφική ιστοσελίδα στον κόσμο είχε 3,3 δισεκατομμύρια προβολές τον Φεβρουάριο του 2026, σε σύγκριση με τα 1,2 δισεκατομμύρια που είχε το Netflix, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Semrush. Η δεύτερη πιο επισκέψιμη πλατφόρμα streaming, το Disney+, είχε 250 εκατομμύρια προβολές.

Ένας άλλος λόγος που ο χώρος αυτός έχει σημειώσει άνοδο στην ζήτηση είναι η μοναξιά. Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί στρέφονται προς τις ρομαντικές σχέσεις με chatbot της τεχνητής νοημοσύνης για να αντιμετωπίσουν την επιδημία μοναξιάς που μαστίζει τη χώρα.

Κάποιοι βρίσκουν ότι τα chatbots τους παρέχουν παρηγοριά, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πραγματικό υποκατάστατο της φυσικής επαφής.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εκδρομή-εφιάλτης στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μαθητής από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης- 3 συλλήψεις

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα γενιά είναι εδώ – Μικροί Κρητικοί μερακλήδες μάγεψαν με τις χορευτικές τους ικανότητες

23:22ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Ακταιωρός έδιωξε Έλληνες ψαράδες από ελληνικά νερά – Δείτε βίντεο

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Νεκρός 54χρονος οδηγός οχήματος που εξετράπη της πορείας του

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές τις κρητικές λέξεις λίγοι μόνο τις γνωρίζουν – Πόσες ξέρεις;

22:56ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Ιράν ενέκρινε σχέδιο για επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

22:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σκοτεινό σημείο» στο θέατρο Αλκμήνη: Δύο γυναίκες, δύο ζωές, δύο αλήθειες

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Mαρούσι: «Η 4χρονη είχε δάκρυα στα μάτια, είπε ότι μάλωσαν οι γονείς της», είπε ο ταξιτζής που την εντόπισε

22:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της τρίτης σεζόν του «Euphoria» - Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Έρικ Ντέιν

22:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Αλλάζει το σκηνικό την Τρίτη – Έρχονται βροχές και καταιγίδες

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ενοποίηση αιθουσών για να λυθεί το πρόβλημα της χωρητικότητας για τη δίκη

22:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι τεχνολογικοί γίγαντες απομακρύνονται από την deepfake πορνογραφία με την βοήθεια του AI - Φοβούνται τους νομικούς κινδύνους

22:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Αιχμηρό μήνυμα για το επεισόδιο Ναν - Ντόρσεϊ

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: Βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο του δυστυχήματος με τους δύο νεκρούς

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Θα μπλοκάρουν οι Χούθι το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ; - Το πέρασμα που «καίει» την Ευρώπη

21:50MEETING POINT

Ο πόλεμος είναι... όχημα, πρόσχημα, αλλά δεν είναι για χόρταση

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν πλοίο ισραηλινής ιδιοκτησίας

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίκη για τα Τέμπη - Μπούγας: Αυξήθηκαν οι θέσεις στην κύρια αίθουσα κατά 110

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καρλόβασι – Δείτε βίντεο

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης στις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή - Ποιοι συμπληρώνουν την επτάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΕΛΛΑΔΑ

Mαρούσι: «Η 4χρονη είχε δάκρυα στα μάτια, είπε ότι μάλωσαν οι γονείς της», είπε ο ταξιτζής που την εντόπισε

22:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Αιχμηρό μήνυμα για το επεισόδιο Ναν - Ντόρσεϊ

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης στις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή - Ποιοι συμπληρώνουν την επτάδα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στον Βόλο: 54χρονος πέθανε την επομένη της κηδείας της συζύγου του - Ήταν γονείς τριών παιδιών

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: Βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο του δυστυχήματος με τους δύο νεκρούς

22:56ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Ιράν ενέκρινε σχέδιο για επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος - Ενσάρκωσε τον Κίτσο στους θρυλικούς Πανθέους

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη και με ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο

20:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τίναξε το ντέρμπι στον... αέρα ο Ντόρσεϊ - Προκλήσεις και Βεζένκοφ

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι περιφερόταν μόνο του στους δρόμους - Συνελήφθη η μητέρα του

23:22ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Ακταιωρός έδιωξε Έλληνες ψαράδες από ελληνικά νερά – Δείτε βίντεο

16:49ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία: Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: 57χρονος και 33χρονος οι νεκροί από ηλεκτροπληξία - Πώς έγινε το δυστύχημα

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Πάνω από δύο μήνες είχαν να δουν στη γειτονιά τη μάνα και την κόρη - Τι έλεγε ο 54χρονος ως δικαιολογία

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές τις κρητικές λέξεις λίγοι μόνο τις γνωρίζουν – Πόσες ξέρεις;

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στου Γκύζη: «Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο - Μια φιάλη είχε εκτιναχθεί, άνοιξε τρύπα στο δικό μας υπνοδωμάτιο», λέει μάρτυρας

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γνωστός γιατρός έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε η σύζυγός του

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ