Οι τεχνολογικοί γίγαντες απομακρύνονται από την deepfake πορνογραφία με την βοήθεια του AI

Η μεγαλύτερη πορνογραφική ιστοσελίδα παγκοσμίως είχε πολύ περισσότερες προβολές από δημοφιλείς πλατφόρμες streaming όπως το Netflix και το Disney+.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες φαίνεται να απομακρύνονται από την δημιουργία deepfake πορνογραφίας με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω των αυξανόμενων νομικών κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουν, αλλά και λόγω των πληγμάτων που μπορεί να υποστεί η φήμη τους, εγκαταλείποντας έναν κλάδο που αποτελεί κινητήριο δύναμη της τεχνολογικής καινοτομίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η υποχώρηση αυτή λαμβάνει χώρα, την ώρα που η ψυχαγωγία ενηλίκων συνεχίζει να ασκεί σημαντική επιρροή στους καταναλωτές και, αν και είναι δύσκολο να καταγραφεί, η ζήτηση για ερωτικό περιεχόμενο που δημιουργείται με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί.

Την περασμένη εβδομάδα, η OpenAI ακύρωσε την κυκλοφορία του «adult mode», μιας λειτουργίας του ChatGPT που θα επιτρέπει σε επαληθευμένους ενήλικες χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ερωτικό περιεχόμενο, εν μέσω ανησυχιών από επενδυτές και εσωτερικές ομάδες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας.

Οι επενδυτές τρομοκρατήθηκαν αφού το chatbot Grok της xAI δημιουργούσε παράνομο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κατόπιν αιτήματος, και ακόμη και μετά την έκδοση μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, οι χρήστες μπορούσαν ακόμα να δημιουργούν σεξουαλικές εικόνες χωρίς συναίνεση.

Η OpenAI ανησυχούσε επίσης για την πρόσβαση ανηλίκων σε ερωτικό περιεχόμενο, καθώς το ChatGPT δεν κατάφερε να προβλέψει την ηλικία των χρηστών με ποσοστό σφάλματος που ξεπερνούσε το 10%.

«[Η OpenAI] δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγικότητας και όχι στον τομέα του ψυχαγωγικού περιεχομένου. Έπρεπε να κάνουν μια επιλογή… και δεν θέλουν την πίεση των ρυθμιστικών αρχών», δήλωσε η Tracey Follows, μια μελλοντολόγος που μελετά τη διασταύρωση της τεχνολογίας και των ανθρώπων, στο Axios. «Δεν αξίζει τον κόπο».

Η βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων λειτουργεί από καιρό ως καταλύτης για την εμπορευματοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών, επιταχύνοντας τη χρήση τους σε άλλους τομείς, από τα βίντεο στο σπίτι έως τις πλατφόρμες streaming, σχολιάζει το δημοσίευμα.

«Μπορείς σχεδόν να πεις ότι αυτοί εφηύραν το ηλεκτρονικό εμπόριο», δήλωσε στο Axios ο Frederick Lane, συγγραφέας που έχει γράψει ένα βιβλίο για την επιχειρηματικότητα στον χώρο της πορνογραφίας.

Οι νόμοι και οι περιορισμοί περί αισχρότητας ανάγκασαν επίσης τη βιομηχανία ενηλίκων να υιοθετήσει αναδυόμενες τεχνολογίες για να παραμείνει μπροστά από τους κανονισμούς. «Αν υπήρχε κάποιο επιχειρηματικό μοντέλο για να αποσπάσει τα χρήματα των καταναλωτών, το δοκίμαζαν», εξήγησε ο Lane.

«Κάθε σκαλοπάτι αυτής της κλίμακας περιεχομένου απαιτεί όλο και ταχύτερες ταχύτητες μετάδοσης», σημείωσε ο Lane, τονίζοντας ότι οι προγραμματιστές με εμπειρία στον κλάδο έγιναν περιζήτητοι μόλις αυξήθηκε η ζήτηση για τέτοιο περιεχόμενο.

Ακόμα και σήμερα, η βιομηχανία ψυχαγωγίας για ενήλικες οδηγεί την καινοτομία και τα κλικ σε μια σελίδα στο διαδίκτυο. Η νούμερο 1 πορνογραφική ιστοσελίδα στον κόσμο είχε 3,3 δισεκατομμύρια προβολές τον Φεβρουάριο του 2026, σε σύγκριση με τα 1,2 δισεκατομμύρια που είχε το Netflix, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Semrush. Η δεύτερη πιο επισκέψιμη πλατφόρμα streaming, το Disney+, είχε 250 εκατομμύρια προβολές.

Ένας άλλος λόγος που ο χώρος αυτός έχει σημειώσει άνοδο στην ζήτηση είναι η μοναξιά. Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί στρέφονται προς τις ρομαντικές σχέσεις με chatbot της τεχνητής νοημοσύνης για να αντιμετωπίσουν την επιδημία μοναξιάς που μαστίζει τη χώρα.

Κάποιοι βρίσκουν ότι τα chatbots τους παρέχουν παρηγοριά, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πραγματικό υποκατάστατο της φυσικής επαφής.