Επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του CEO του «γίγαντα» της τεχνητής νοημοσύνης OpenAI - Μία σύλληψη

Ο ύποπτος συνελήφθη, αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί, και φέρεται να έχει απευθύνει παρόμοιες απειλές προς τα κεντρικά γραφεία της OpenAI στο Σαν Φρανσίσκο

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

O CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. 

Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας 20χρονος άνδρας επιτέθηκε με μολότοφ στο σπίτι του Σαμ Άλτμαν, του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, σύμφωνα με δηλώσεις της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο στις ΗΠΑ.

Ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να έριξε τη μολότοφ στην κατοικία αξίας 27 εκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή North Beach γύρω στις 4:12 π.μ. τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής, έχει συλληφθεί αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί. Ο ίδιος φέρεται να απείλησε ότι θα έβαζε φωτιά στα κεντρικά γραφεία της OpenAI στο Σαν Φρανσίσκο.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε σε κλήση για πυρκαγιά στο σπίτι του Άλτμαν. Οι αρχές εξήγησαν ότι υπήρξε «πυρκαγιά σε εξωτερική πύλη» και αμέσως μετά ο ύποπτος διέφυγε με τα πόδια.

Περίπου μία ώρα αργότερα, λίγο μετά τις 5:00 το πρωί, η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές για άνδρα που απειλούσε να κάψει κτίριο κοντά στην έδρα της OpenAI. Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι αναγνώρισαν τον άνδρα ως τον ύποπτο της επίθεσης στο σπίτι ου Άλτμαν και τον συνέλαβαν αμέσως.

ceo-openai.jpg

O Σαμ Άλτμαν της ΟpenAI

AP

Η OpenAI, γνωστή κυρίως για τη δημιουργία του δημοφιλούς chatbot ChatGPT, επιβεβαίωσε το περιστατικό σε δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Νωρίς το πρωί, κάποιος έριξε ένα μολότοφ στο σπίτι του Σαμ Άλτμαν και επίσης απηύθυνε απειλές στα κεντρικά μας γραφεία στο Σαν Φρανσίσκο. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Και πρόσθεσε: «Εκτιμούμε βαθιά την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκε η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο (SFPD) και την υποστήριξη της πόλης για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των υπαλλήλων μας. Ο δράστης βρίσκεται υπό κράτηση και συνεργαζόμαστε με τις αρχές για την έρευνα».

Η OpenAI έστειλε ένα σημείωμα την Παρασκευή το πρωί για να ενημερώσει τους υπαλλήλους της σχετικά με το περιστατικό και ανέφερε ότι δεν υπήρχε άμεση απειλή για αυτούς ή για άλλα γραφεία. Παράλληλα ενημέρωσε ότι υπάρχει αυξημένη παρουσία της αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφαλείας στα γραφεία της εταιρείας.

Σχόλια
Novibet
