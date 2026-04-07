Google Gemini: Βελτίωση των απαντήσεων σε θέματα ψυχικής υγείας

Η Google ανακοίνωσε σήμερα (07/04) μία σειρά από ενημερώσεις στο Gemini για να βοηθήσει όταν οι χρήστες ρωτούν για θέματα ψυχικής υγείας.

Η εταιρεία πιστεύει ότι η «υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο για την ψυχική ευημερία των ανθρώπων».

Όταν η συνομιλία «υποδεικνύει μία πιθανή κρίση που σχετίζεται με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό», το Gemini θα εμφανίζει πλέον μία διεπαφή «με ένα άγγιγμα» για να συνδέει τους χρήστες με γραμμές βοήθειας και επιλογές για κλήση, συνομιλία, αποστολή μηνύματος ή επίσκεψη σε ιστότοπο.

Μόλις ενεργοποιηθεί, αυτή η κάρτα θα παραμένει ορατή καθ’ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας. Οι απαντήσεις έχουν σχεδιαστεί για να «ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αναζητήσουν βοήθεια», όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.

Αν μία συνομιλία υποδηλώνει ότι ο χρήστης «μπορεί να χρειάζεται πληροφορίες για την ψυχική υγεία», το Geminί θα εμφανίζει ένα ανασχεδιασμένο μοντέλο: «Η βοήθεια είναι διαθέσιμη». Έχει αναπτυχθεί με κλινικούς ειδικούς «για να παρέχει πιο αποτελεσματικές και άμεσες συνδέσεις με τη φροντίδα».

Συνολικά, η Google εκπαιδεύει τα μοντέλα Geminί ώστε να «βοηθούν στην αναγνώριση όταν μια συνομιλία μπορεί να υποδηλώνει ότι ένα άτομο μπορεί να βρίσκεται σε οξεία κατάσταση ψυχικής υγείας» και να τους κατευθύνει σε πραγματικούς πόρους.

Επιπλέον, το Gemini έχει εκπαιδευτεί «να μην συμφωνεί ή να ενισχύει ψευδείς πεποιθήσεις, αλλά αντίθετα να διακρίνει απαλά την υποκειμενική εμπειρία από το αντικειμενικό γεγονός». Για τους νεότερους χρήστες, η Google έχει πρόσθετες προστασίες.