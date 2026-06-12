Εκρηκτική πρεμιέρα για την παράσταση «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

Με μια βραδιά γεμάτη γέλιο, σάτιρα, ενέργεια και διαρκείς εκπλήξεις πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου η πρεμιέρα της παράστασης «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, εγκαινιάζοντας με τον πιο εκρηκτικό τρόπο τις καλοκαιρινές Τετάρτες της πόλης.

Newsbomb

Εκρηκτική πρεμιέρα για την παράσταση «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!
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Με μια βραδιά γεμάτη γέλιο, σάτιρα, ενέργεια και διαρκείς εκπλήξεις πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου η πρεμιέρα της παράστασης «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, εγκαινιάζοντας με τον πιο εκρηκτικό τρόπο τις καλοκαιρινές Τετάρτες της πόλης.

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Το κοινό κατέκλυσε το θέατρο και ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό σε μια παράσταση που δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Η σάτιρα, το stand-up, ο αυτοσχεδιασμός, η κωμωδία, ο χορός και το τραγούδι, συναντήθηκαν κάτω από τον ουρανό στο Πεδίον του Άρεως, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία που συνεπήρε τους θεατές από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή.

Οι 15 κορυφαίοι καλλιτέχνες της παράστασης απέδειξαν από την πρώτη κιόλας βραδιά γιατί αποτελούν την πιο δυνατή παρέα του φετινού καλοκαιριού. Με οξυδερκή ματιά, ανατρεπτικό χιούμορ και ανεξάντλητη σκηνική ενέργεια, σχολίασαν όσα μας απασχολούν, μας προβληματίζουν και –τελικά– μας κάνουν να γελάμε με τον ίδιο μας τον εαυτό.

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O Θοδωρής Αθερίδης ως πάμπλουτος αλλά και επαγγελματίας «Ψεκαστής» μοιράζει πικρές αλήθειες και γλυκά γέλια με κάθε του ατάκα. Η Κατερίνα Βρανά είναι σαν να παίζει μπάλα σε δικό της γήπεδο, με σίγουρη τη νίκη και παρατεταμένο χειροκρότημα. Η Έλενα Χαραλαμπούδη (a.k.a 5 minute mum) κάνει τη διαφορά σε μια ξεκαρδιστική μάχη στα χαρακώματα μιας δημόσιας υπηρεσίας. Ο Ορέστης Τζιόβας ως πλούσιος γόνος και πιλότος με λειτουργική διαταραχή, είναι μια αποκάλυψη. Ο Λευτέρης Ελευθερίου με τον Αντώνη Κρόμπα κάνουν την έκπληξη, μπλέκοντας έναν ανήλικο influencer με ένα junkie και δύο φανατικούς οπαδούς του ποδοσφαίρου με την σεξουαλική τους ταυτότητα. Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης ως πρόεδρος Ζελένσκι που ισορροπεί καταπληκτικά ανάμεσα στον πολιτικό τρόμο και το γέλιο. Ο Γιώργος Χατζηπαύλου αποκαλύπτει όλη την σκληρή αλήθεια για τη γονεϊκότητα ενώ η Φαίη Φραγκαλιώτη δημιουργεί το πιο αστείο περιεχόμενο ως δημιουργός περιεχομένου. Η Χριστίνα Βαρώτσου προσπαθεί να ξεφύγει από τα γρανάζια μιας οικογένειας με εμμονή στο γενεαλογικό της δέντρο την ίδια στιγμή που η Δέσποινα Πολυκανδρίτου είναι υπερήφανη απόγονος των «Κλεφτών και αρματολών» ενώ η Άιρα Αντομαϊτυτε είναι ένα ανθρωποειδές που προσπαθεί να επιβιώσει στον πραγματικό κόσμο. Ειδική θέση στην παράσταση, έχουν οι υπέροχες φωνές της Δανάης Κουρεπή και του Χρήστου Αδαμόπουλου αλλά και η τόσο ξεχωριστή και λαμπερή Χρυσηίδα Γκαγκούτη!

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Σε μια εποχή που όλα μοιάζουν να αλλάζουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, το «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» υπενθύμιζει ότι το γέλιο παραμένει η πιο ουσιαστική πράξη αντίστασης και αισιοδοξίας. Γιατί μόνο όταν γελάς συνειδητοποιείς ότι είσαι ακόμη ζωντανός, πάνω από όσα και όσους σε βαραίνουν.

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα, το ραντεβού ανανεώνεται για κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, εκεί όπου η κωμωδία αποκτά νέα διάσταση και η μέση της εβδομάδας μετατρέπεται στην πιο απολαυστική καλοκαιρινή έξοδο της πόλης.

Οι Τετάρτες ανήκουν πλέον επίσημα στο «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά».

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ΔΙΑΝΟΜΗ (αλφαβητικά):
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ, AIPA ANTOMAITYTE, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΩΤΣΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ, ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΓΚΑΓΚΟΥΤΗ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΡΕΠΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΖΙΟΒΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ, ΦΑΙΗ ΦΡΑΓΚΑΛΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΔΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ.

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Άγγελος Κοταρίδης- Θοδωρής Αθερίδης

NDP Photo Agency

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΕΡΙΔΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΝΟΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΣΚΗΝΙΚΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ

VIDEO ART: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΣΗΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΟΥΡΟΥ – ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΡΕΠΗ

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ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

ΤΥΜΠΑΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΟΥΒΑΣ

ΜΠΑΣΟ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΑΛΟΥ
ΠΙΑΝΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΤΡΙΔΗΣ
ΚΙΘΑΡΕΣ: ΜΗΝΑΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΤΡΟΜΠΟΝΙ: ΡΕΝΑΤΟ ΚΟΥΣΙ
ΣΑΞΟΦΩΝΟ: ILIA SAMSONOV
ΤΡΟΜΠΕΤΑ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΧΟΡΕΥΤΕΣ:

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΟΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ, ΕΛΕΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΕΤΣΟ, ΗΛΙΑΝΑ ΥΦΑΝΤΗ

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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-8227471 & 210-8831487

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Τετάρτη

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20.30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 150 λεπτά

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/ana-tinakse-tin-anthismeni-amygdalia/ και στα ταμεία του Θεάτρου.

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