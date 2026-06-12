Φρίκη στην Πολωνία: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα έμβρυα στον κήπο παθολόγου

Snapshot Ανθρώπινα έμβρυα και ιατρικά απόβλητα βρέθηκαν στον κήπο ακινήτου που ανήκε σε παθολόγο στην Πολωνία.

Η 57χρονη παθολόγος συνελήφθη και κατηγορείται για βεβήλωση πτώματος και παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν μπλοκ παραφίνης και αντικειμενοφόρες πλάκες, με έμβρυα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Οι νέοι ιδιοκτήτες του ακινήτου ανακάλυψαν τα ιατρικά απόβλητα κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η παθολόγος επισύρουν ποινές φυλάκισης από δύο έως 12 χρόνια. Snapshot powered by AI

Ερευνητές στην Πολωνία ανέσυραν μέρη ανθρώπινων εμβρύων από έναν κήπο ακινήτου που ανήκε στο παρελθόν σε μια γιατρό, μετέδωσαν σήμερα πολωνικά μμε.

Η 57χρονη γυναίκα, η οποία εργάζεται ως παθολόγος, συνελήφθη, τόνισε το πρακτορείο ειδήσεων PAP, επικαλούμενο την εισαγγελία στην πόλη Ρζεσζόφ στη νοτιοανατολική Πολωνία.

Η παθολόγος ήταν η προηγούμενη ιδιοκτήρια του ακινήτου αυτού που βρίσκεται στο χωριό Λουτορίζ, 12 χιλιόμετρα από την πόλη. Οι νέοι ιδιοκτήτες ανακάλυψαν μεγάλες ποσότητες ιατρικών αποβλήτων στον κήπο, συμπεριλαμβανομένων μπλοκ παραφίνης και αντικειμενοφόρων πλακών.

"Αυτά τα αντικείμενα ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής στο οικόπεδο του ακινήτου. Μεταξύ των αποβλήτων που ανακαλύφθηκαν ήταν ένα ανθρώπινο έμβρυο και άλλα λείψανα που ενδέχεται να είναι από ανθρώπινα έμβρυα, ορισμένα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης....", δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Η ύποπτη βρίσκεται υπό έρευνα για βεβήλωση πτώματος και παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Οι κατηγορίες αυτές επιφέρουν ποινές φυλάκισης από δύο έως και 12 έτη.

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