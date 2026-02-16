Γαλλία: Έμβρυο με σπάνιο αγγειακό όγκο έλαβε θεραπεία ενδομητρίως - Ορόσημο για τον ιατρικό τομέα

«Είναι μια θεραπεία πέραν των συνηθισμένων, που μας επέτρεψε να σώσουμε αυτό το αγοράκι και η δυσπλασία του σταθεροποιήθηκε», είπε η Dr. Αλεξάντρα Σπίγκε-Μπουαντίντ

Γαλλία: Έμβρυο με σπάνιο αγγειακό όγκο έλαβε θεραπεία ενδομητρίως - Ορόσημο για τον ιατρικό τομέα
Ένα εκπληκτικό ορόσημο στον ιατρικό τομέα σημειώθηκε στην Γαλλία, όταν ένα βρέφος το οποίο έπασχε από έναν σπάνιο αγγειακό όγκο και κινδύνευε να πεθάνει έλαβε θεραπεία ενδομητρίως, όπως ανακοίνωσαν οι θεράποντες ιατροί του.

Όλα έγιναν προς το τέλος του έβδομου μήνα εγκυμοσύνης της μητέρας, όταν ο όγκος, σύνδρομο Κάσαμπακ-Μέριτ, εντοπίστηκε στον λαιμό του εμβρύου, σε μια μαιευτική κλινική της Μιλούζ, στην ανατολική Γαλλία. Λόγω της θέσης του όγκου, υπήρχε κίνδυνος να κλείσει ο αεραγωγός και να πεθάνει το μωρό πριν από τη γέννησή του, όπως εξήγησε ο γιατρός Κρις Μινέλα, του Κέντρου Προγεννητικής Διάγνωσης των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Στρασβούργου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο νοσοκομείο «Γυναίκα-Μητέρα-Παιδί» της Μιλούζ.

Ο όγκος μεγάλωνε πολύ γρήγορα και είχε καλύψει όλη τη βάση του προσώπου του εμβρύου.

Μετά τη διάγνωση, το Κέντρο Αναφοράς των Αγγειακών Επιδερμικών Ανωμαλιών των Δημόσιων Νοσοκομείων της Λιόν, που ειδικεύεται στις σπάνιες νόσους, πρότεινε να χορηγηθεί στο έμβρυο -πριν από τη γέννησή του- ένας αντιαγγειογενετικός παράγοντας, που περιορίζει την ανάπτυξη αγγείων, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Λοράν Γκιμπό.

Το φάρμακο, που χορηγείται δια του στόματος στη μητέρα, περνάει το φράγμα του πλακούντα και φτάνει στο έμβρυο, επιτρέποντας να σταματήσει η ανάπτυξη του όγκου.

«Ήταν ο μοναδικός τρόπος για να σωθεί το μωρό», εξήγησε ο καθηγητής στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Παρά τον όγκο του, είναι ένα φυσιολογικό παιδί»

Έτσι, στις 14 Νοεμβρίου 2025 το μωρό, που ονομάστηκε Ίσα, γεννήθηκε με καισαρική. Το μέγεθος του όγκου είχε μειωθεί και δεν χρειάστηκε να διασωληνωθεί για να αναπνέει. Ωστόσο, τα αιμοπετάλια του Ίσα ήταν αρκετά χαμηλά και του έγινε μετάγγιση.

«Είναι μια θεραπεία πέραν των συνηθισμένων, που μας επέτρεψε να σώσουμε αυτό το αγοράκι και η δυσπλασία του σταθεροποιήθηκε», είπε η Dr. Αλεξάντρα Σπίγκε-Μπουαντίντ, αιματολόγος στην παιδιατρική υπηρεσία GHR της Μιλούζης-Νότιας Αλσατίας, που παρακολουθεί τον Ισά από τη γέννησή του.

Σήμερα ο Ίσα είναι 3 μηνών και έχει έναν όγκο στο κάτω μέρος του προσώπου του, όμως είναι ζωηρός και χαρούμενος. «Παρά τον όγκο του, είναι ένα φυσιολογικό παιδί, τρώει καλά, μεγαλώνει καλά», είπε η 34χρονη μητέρα του, η Βιβιάν.

Το μωρό επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας ένα μήνα μετά τη γέννησή του και παρακολουθείται τακτικά στο νοσοκομείο ενώ συνεχίζει τη θεραπεία του. «Τον βλέπω κάθε εβδομάδα και μπορώ να σας πω ότι τα πάει πολύ καλά. Κρατάει μόνος του το κεφάλι του, και μας χαμογελάει όλη την ώρα», είπε η Dr. Σπίγκελ-Μπουαντίντ.

