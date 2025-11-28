Φρίκη στο Μενίδι: 14χρονη πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα με ένα έμβρυο σε σακούλα!
Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους τα όσα διαδραματίστηκαν στο ΑΤ της περιοχής
Αδιανόητο περιστατικό στο Μενίδι καθώς μια 14χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κρατώντας μια σακούλα με ένα... έμβρυο μέσα σε αυτήν!
Οι Αρχές προσπαθούν να βρουν σε πρώτο χρόνο αν το έμβρυο ήταν από κύηση της 14χρονης ή αν το εντόπισε η ίδια σε κάποια περιοχή.
