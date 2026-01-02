Ρομποτικός εξωσκελετός δίνει ξανά κίνηση στο χέρι μετά από εγκεφαλικό

Η ιστορία της Johanne Marie Hemnes

Δημήτρης Δρίζος

Ρομποτικός εξωσκελετός δίνει ξανά κίνηση στο χέρι μετά από εγκεφαλικό
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας πλήρης εξωσκελετός για ολόκληρο το ανθρώπινο χέρι σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στη Νορβηγία, με στόχο να βοηθήσει ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό να ανακτήσουν τη χρήση του άνω άκρου τους. Η συσκευή ανιχνεύει ελάχιστες, σχεδόν ανεπαίσθητες κινήσεις στον ώμο και το χέρι και τις ενισχύει, επιτρέποντας στον χρήστη να εκτελεί ξανά βασικές καθημερινές λειτουργίες. Οι δημιουργοί της ευελπιστούν ότι θα κυκλοφορήσει εμπορικά μέσα στο 2026.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιβιώνουν από εγκεφαλικά επεισόδια και ζουν για πολλά χρόνια με μόνιμες αναπηρίες. Αυτό δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για αποτελεσματικότερες θεραπείες, καλύτερες υποστηρικτικές λύσεις και νέες τεχνολογίες αποκατάστασης. Η Vilje Bionics, η εταιρεία πίσω από τον εξωσκελετό που φοριέται στον ώμο, επισημαίνει ότι τα περισσότερα προσθετικά άνω άκρων απευθύνονται σε ακρωτηριασμένους ασθενείς και σχεδόν κανένα σε ανθρώπους με μερική παράλυση, όπως τα θύματα εγκεφαλικού.

Η ιστορία της Johanne Marie Hemnes

Ένα από τα πρόσωπα που δοκίμασαν τον εξωσκελετό είναι η Johanne Marie Hemnes. Το 2017 υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και κατέρρευσε στο σπίτι της. Το εγκεφαλικό της άφησε παράλυτη την αριστερή πλευρά του σώματός της, κάτι που συνήθως συνδέεται με βλάβη στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου. Η αποκατάστασή της επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στο αριστερό πόδι, ώστε να μπορέσει να περπατήσει ξανά. Το χέρι, όμως, έμεινε ουσιαστικά εκτός θεραπείας.

«Αποκαλώ το χέρι μου Jenny, γιατί νιώθω πως δεν είναι κομμάτι μου, αφού δεν κάνει αυτό που θέλω», δήλωσε στο Euronews. Όπως είπε, έφτασε στο σημείο να σκέφτεται ακόμη και τον ακρωτηριασμό, επειδή απλώς την εμπόδιζε. «Όταν όμως φοράω τον εξωσκελετό, νιώθω ξανά ότι είναι δικό μου. Δεν μοιάζει με το χέρι κάποιου άλλου ανθρώπου».

Πώς λειτουργεί ο εξωσκελετός

Ο ρομποτικός βραχίονας της Vilje Bionics υποστηρίζει τις κινήσεις του ώμου, του αγκώνα και του χεριού, κάτι που τον καθιστά τον πρώτο εξωσκελετό παγκοσμίως για ολόκληρο το άνω άκρο. Πολλά από τα εξαρτήματά του έχουν κατασκευαστεί με τρισδιάστατη εκτύπωση. Σύμφωνα με τον ιδρυτή της εταιρείας, Saeid Hosseini, η συσκευή λειτουργεί με βάση την πρόθεση του χρήστη. Αρκεί να σκεφτεί πώς θέλει να κινήσει το χέρι του.

«Όταν σκέφτεσαι την κίνηση, δημιουργείται μια πολύ μικρή, υπολειμματική κίνηση, την οποία το σύστημα ανιχνεύει και ενισχύει», εξηγεί. Ο εξωσκελετός καταγράφει τις ελάχιστες κινήσεις ενός παρετικού άκρου και τις μετατρέπει σε λειτουργική κίνηση.

Μέχρι σήμερα, περίπου 40 άτομα έχουν δοκιμάσει το σύστημα Vilpower, με την εταιρεία να στοχεύει στην εμπορική του διάθεση μέσα στους πρώτους τέσσερις έως έξι μήνες του 2026, αρχικά στη Νορβηγία. Αν και στο μέλλον θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε προγράμματα αποκατάστασης, η τρέχουσα προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της αυτονομίας ανθρώπων με μόνιμες και σοβαρές αναπηρίες.

Η Hemnes έχει ήδη καταφέρει να ξανακόψει λαχανικά και να ανοίγει μπουκάλια, απλές κινήσεις που όμως σηματοδοτούν την επιστροφή της ανεξαρτησίας. Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος της Vilje Bionics: να δώσει πίσω στους ανθρώπους τη δυνατότητα να φροντίζουν μόνοι τους τον εαυτό τους και να συμμετέχουν ξανά ενεργά στην καθημερινή ζωή.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εγκεφαλικών, ένας στους τέσσερις ανθρώπους θα υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο κάποια στιγμή στη ζωή του, γεγονός που καθιστά τέτοιες τεχνολογίες όχι απλώς καινοτόμες, αλλά απολύτως αναγκαίες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:38ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Τι αποκάλυψαν θερμικές δορυφορικές εικόνες

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρία μέσα από το Κραν Μοντανά: «Έτσι σώθηκα από την κόλαση»

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Καταιγιστικός Λέοναρντ στο Λος Άντζελες, οι Χιτ «πλήγωσαν» τους πρωτοπόρους Πίστονς

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Μία «καταστροφή που περίμενε να συμβεί» η φονική φωτιά στο μπαρ - Πώς οι ιδιοκτήτες του το έκαναν «παγίδα θανάτου»

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν τον πρόγονο κάθε μορφής ζωής στη Γη

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιανουαρίου 2026: Πότε εμφανίζεται - Γιατί ονομάζεται και «Φεγγάρι του Λύκου»

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Γεννηματάς» – Ο Γεωργιάδης στο πλευρό του, μοίραζε γλυκά σε νοσηλευτές και ασθενείς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησαν και σκότωσαν οδοντίατρο και τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στο Οχάιο - Τους βρήκαν από τα κλάματα των παιδιών τους

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Δεν υπάρχει πληροφόρηση» προς το παρόν για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Μεθυσμένος περπατούσε για χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό μέσα στη ΛΕΑ!

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα: Βγαίνει μπροστά η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν - Η επίσκεψη στο μαυσωλείο που τροφοδοτεί τις φήμες

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με δύο τραυματίες στη Θηβών, στο ύψος στο Ίλιον – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

08:15ΥΓΕΙΑ

Ρομποτικός εξωσκελετός δίνει ξανά κίνηση στο χέρι μετά από εγκεφαλικό

07:59ΚΟΣΜΟΣ

H Ουκρανία προσποιήθηκε τον θάνατο του «Λευκού Ρεξ» - Εισέπραξε τις 500.000 δολάρια για το ρωσικό «συμβόλαιο θανάτου»

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο

07:47WHAT THE FACT

Deathlist 2026: Η αρρωστημένη λίστα θανάτου «ξαναχτυπά» - Οι διάσημοι που αναμένεται να πεθάνουν φέτος

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

07:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στενό μαρκάρισμα Μητσοτάκη στο ΠΑΣΟΚ για συναινέσεις σε Ανεξάρτητες Αρχές και Συνταγματική Αναθεώρησ

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρωτοχρονιά για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Η 34χρονη κόρη του βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Η 2α Ιανουαρίου είναι αργία; Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήλιος για λίγο σήμερα - Ακολουθούν βροχές, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Ποιοι θα «χτυπηθούν» πρώτοι

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Μεθυσμένος περπατούσε για χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό μέσα στη ΛΕΑ!

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρωτοχρονιά για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Η 34χρονη κόρη του βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο

07:59ΚΟΣΜΟΣ

H Ουκρανία προσποιήθηκε τον θάνατο του «Λευκού Ρεξ» - Εισέπραξε τις 500.000 δολάρια για το ρωσικό «συμβόλαιο θανάτου»

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Le Constellation: Μέσα στο πολυτελές μπαρ του Κραν Μοντανά που έκαψε 47 ανθρώπους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

07:47WHAT THE FACT

Deathlist 2026: Η αρρωστημένη λίστα θανάτου «ξαναχτυπά» - Οι διάσημοι που αναμένεται να πεθάνουν φέτος

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησαν και σκότωσαν οδοντίατρο και τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στο Οχάιο - Τους βρήκαν από τα κλάματα των παιδιών τους

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Γεννηματάς» – Ο Γεωργιάδης στο πλευρό του, μοίραζε γλυκά σε νοσηλευτές και ασθενείς

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με δύο τραυματίες στη Θηβών, στο ύψος στο Ίλιον – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Μία «καταστροφή που περίμενε να συμβεί» η φονική φωτιά στο μπαρ - Πώς οι ιδιοκτήτες του το έκαναν «παγίδα θανάτου»

07:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ